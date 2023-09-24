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富岡漁港疏浚 淤泥堆堤岸養灘

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東富岡漁港正進行疏浚工程，部分淤泥被堆置在南側堤岸引發外界質疑，縣府說明此舉是在養灘。記者徐白櫻／攝影
台東富岡漁港正進行疏浚工程，部分淤泥被堆置在南側堤岸引發外界質疑，縣府說明此舉是在養灘。記者徐白櫻／攝影

台東縣富岡漁港正進行疏浚工程，廠商將清出淤泥堆置離港區不遠處堤岸，漁民質疑汙染環境、很快又流回港口，徒勞無功。農業處表示，漁港挖出來的土砂含鹽，棄土場及垃圾場均無法收容，才擇定漁港南側養灘，開工前已向漁會及地方說明，依據岸流方向，不致回流至港區。

縣府發包替富岡漁港疏浚，預計清除港區1.3萬立方淤泥。漁民說，近日發現廠商將含有船隻油料汙染的爛泥傾倒在南側堤岸，魚蝦恐會跑光光，形成生態浩劫。此外，海葵颱風前港內汙泥已經往外傾倒，颱風一來又沖回海裡，或許未來又會流回港內，白忙一場。

農業處說明，2018年內政部營建署召開「海港疏浚等工程產出之海砂是否適用營建剩餘土石方處理方案」會議，會中認定漁港疏浚土方無法送至營建堆置場，專家學者建議「各海事工程疏浚之海砂，以就近處理為原則」，避免造成海岸線穩定之破壞。

農業處說，已嚴格要求廠商針對浚挖土砂分類處理，去除垃圾雜物後才外運，開工前也有向地方說明。

外界另質疑，淤泥堆置堤岸旁恐怕不久又會流入港區。農業處說明，歷經幾次颱風，漁港聯外道路東56線坡址有少許濤刷現象，所以才選擇在緊鄰馬路的堤岸養灘，台東海岸的近岸流優勢方向是由北往南，臨海側另有消波塊阻擋，應不致回流至港區。

海葵颱風 台東 漁民

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