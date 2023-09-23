台東富岡漁港打撈淤泥堆置南堤 遭質疑汙染又做白工

台東縣富岡漁港正在疏浚，廠商將清出淤泥堆置在港區南側堤岸，漁民質疑汙染環境、且讓淤泥很快又返回港口，徒勞無功。縣府農業處表示，各漁港挖出來的土砂含有鹽分，棄土場及垃圾場均無法收容，所以才擇定漁港近岸養灘，開工前已向漁會及地方說明；堆置地點需要養灘，依據岸流方向，不致回流至港區。

富岡漁港疏浚工程施工中，預計清除港區1.3萬立方淤泥。漁民說，廠商將含有船隻油料汙染的爛泥傾倒在南側堤岸，近海魚蝦受影響，恐會跑光光，形成生態浩劫。此外，海葵颱風前港內汙泥已經往外傾倒，颱風一沖刷又回到海裡，或許未來又會流至港內，做法值得商榷。

縣府農業處說明，2018年內政部營建署召開「海港疏浚等工程產出之海砂是否適用營建剩餘土石方處理方案會議」，考量漁港疏浚土方無法送至營建堆置場，專家學者建議就近處理，避免造成海岸線穩定之破壞。

農業處也說，嚴格要求廠商針對浚挖土砂分類處理，去除垃圾雜物後才外運，開工前已邀集在地漁會討論及說明土方去化地點。