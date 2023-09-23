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海葵颱風台東森林公園倒萬棵樹 縣府：從小樹苗種回來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海葵颱風後，台東縣持續災後修復重建，尤其16級強風讓上百萬棵樹傾倒，其中，包含了市區觀光景點森林公園，估計有上萬棵樹倒伏，繼尼伯特颱風後，樹木再次損害。本報資料照片
海葵颱風後，台東縣持續災後修復重建，尤其16級強風讓上百萬棵樹傾倒，其中，包含了市區觀光景點森林公園，估計有上萬棵樹倒伏，繼尼伯特颱風後，樹木再次損害。本報資料照片

海葵颱風後，台東持續災後修復重建，尤其16級強風讓上百萬棵樹傾倒，其中，包含了台東市區觀光景點森林公園，估計有上萬棵樹倒伏，繼尼伯特颱風後，樹木再次損害。台東縣政府表示，目前已再選樹中，預計規畫栽種10萬棵樹苗，盡速恢復綠地。

台東縣政府農業處指出，森林公園樹種多為台灣原生種，而原生樹種不能用移植方式來栽種，而是要從小苗種起，因此，要種什麼樹種才不會被強風連根拔起？是目前考量的重點；上次尼伯特颱風種回40萬棵喬木、灌木等樹種，這次預估10萬株左右。

9月3日海葵颱風登陸台東，帶來16級強風，侵襲所到之處可以說是是林木的大災難，無論是市區，還是山區，樹木被橫掃一片，台東縣政府初估逾上百萬棵林木損害，其中，台東市區觀光景點森林公園也有上萬棵樹傾倒，成為最大災戶。

災後修復重建持續中，森林公園現在清理告一段落，但少了樹木的遮陽庇蔭，遊客感覺公園很熱，光禿的樹木也降低遊憩意願。遊客李小姐說「台東畢竟是比較熱的地方，那一般的客人，不可能永遠都是一大早或傍晚遊玩，還是希望公園有多點樹」。

台東縣政府農業處長許家豪表示，除了每年植樹節都一定會種植的樹木之外，我們也會再另外選擇台灣，台東的特有種的一些樹木來做培育，當然必須要從小把它種植到大棵。種樹還在規畫會收集民眾的意見，再採取更有效的補種新樹的作法，兼具減災又能達到觀光效益。

台東縣政府表示，森林公園樹木重建，目前已再選樹中，預計規畫栽種10萬棵樹苗，盡速恢復綠地。記者尤聰光／攝影
台東縣政府表示，森林公園樹木重建，目前已再選樹中，預計規畫栽種10萬棵樹苗，盡速恢復綠地。記者尤聰光／攝影

台東 森林公園 海葵颱風

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