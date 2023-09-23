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罰不怕？花蓮嚴重超速案增68%

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

交通裁罰新制今年6月底上路，其中「嚴重超速」定義調降為超速40公里，罰鍰調升到最高3萬6000元。花蓮縣警局統計，新制上路至今不到3個月，縣內嚴重超速694件，連同一般超速加總約6萬7000件，縣庫進帳近億元，警方分析縣內易超速路段，多是道路寬廣筆直又是四線道。

新制將「危險駕駛」定義由原本超速60公里，調降為超速40公里，罰款1萬2000元起跳，開罰上限從2萬4000元提高到3萬6000元，並吊扣車牌（罰車主）6個月。

花蓮縣警局交通隊統計，新法上路不到3個月，縣內一般超速違規，包括汽機車在內，達6萬6256件，超過限速40公里以上的嚴重違規有694件。若以同樣超速逾40公里為基準，去年同期取締220件，今年增加474件，增幅高達68%。

交通隊表示，汽機車一般超速裁罰金額約在1200元至2400元，嚴重超速則是1萬2000元起跳，新法上路至今，因超速遭裁罰金額已近億元。

交通隊表示，取締超速方式包括固定測速桿、區間測速及員警執行取締。縣內固定桿取締數量最多的，包括秀林鄉崇德路段、瑞穗鄉富源至瑞北間，台11線鹽寮路段等，都是易超速路段，主因是道路寬廣筆直又是四線道，尤其連假將屆，提醒汽機車駕駛一定要遵守速限及交通規則，安全上路。

測速 花蓮

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