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基隆6路段下水道施工 影響3商圈

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市汙水下水道工程9月進入市中心仁愛區各個街廓巷弄施工，範圍包含忠一路、忠二路、忠三路、孝三路、愛二路及仁一路與中正路口6主要路段，影響東岸商場、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市場等三商圈動線，因封一半道路施工，衝擊市區交通。

工務處下水道科長高力山說，本期計畫施工區域影響廣泛，採地下推進工法，必須進行立坑、管線推進以及後巷接管等工程，採點狀設置施工圍籬、縮減車道等方式施作。

高力山表示，每個路段施工逐段推進，完工成再往前移施工，影響約4到6個月，整個工程則會在2025年完成。

工務處說，依照交通維持計畫配置義交協助疏導交通，請民眾行經各路段時減速慢行，採逐段不同時間施作，減少對交通的衝擊。

6條道路路段範圍有東岸商場、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市場，車潮及人流都多，民眾擔心上下班及營業時段塞車嚴重。

市中心仁五、忠四路口的仁愛橋，因老舊已在4月拆除重建，忠四路起封閉10個月到明年2月，忠四路被阻斷而無法直行進入南榮路，已影響市區進入台五線動線，如今再加上下水道工程，對仁愛區交通影響很大，市府提醒，民眾上下班時段盡量改道。

工務處表示，本期工程完成後，範圍內的旭川河水質將可獲達大幅改善；且忠一路主幹管後續將銜接中山區汙水建設，屆時將可進一步針對西定河流域周邊的汙水進行接管，降低西定河流域內的人工汙染物，預計2026年基隆市汙水下水道接管率約50%，已接近台北市、新北市、高雄市。

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