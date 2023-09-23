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蘭陽媽祖文化節 展開海陸大遶境

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭年度最大宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」昨展開海陸大遶境，海巡從南方澳漁港抵達烏石漁港，中午開始展開2天半陸巡，縣長林姿妙、議長張勝德等人上午7時許護南天宮金媽祖登船，上百艘漁船從港口出發，海巡署新竹艦等船噴射水柱慶賀。

縣府2019年辦媽祖文化節，今年首度開放民眾報名登船，共200名縣內、600名縣外民眾參與；縣府表示，第一次開放登船就得到熱烈回響，報名很快額滿。上午6時許，距離登船上有1小時左右，上千民眾已經聚集在南方澳南天宮，報名民眾興奮等待登船，虔誠信徒準備見證媽祖起駕。

林姿妙、張勝德、立委陳琬惠、蘇澳鎮長李明哲、羅東鎮長吳秋齡等人到達現場，上午6時20分許，法師在南天宮主持啟駕科儀，請南天宮金媽祖為首的各宮神像、牌位準備登船，展開共計3天的海陸大遶境，現場鑼鼓喧天、鞭炮炸響。

科儀結束後，各宮媽祖陸續登船，林姿妙與南天宮主委林棋山、蘇澳漁會理事長蔡源龍傳香，上午7時許，林姿妙、張勝德等人一起護持金媽祖，從南天宮行至第一漁港上船。林姿妙表示，有賴媽祖保佑讓宜蘭一整年風調雨順，她日前也說，此次陸巡將走完全程，感謝媽祖。

上午7時半許，第一艘領航漁船出發，上百艘漁船經過跨港大橋，景象蔚為壯觀；海巡艦船包含4000公噸級的新竹艦在港口噴射水柱，恭送媽祖出港。船隊預計上午11時抵達烏石漁港，靠岸後舉行海陸會香，下午1時許從頭城漁會出發，開始為期2天半的陸巡，明天下午7時回鑾南天宮。

媽祖 林姿妙 海巡署

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