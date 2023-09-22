綠營花蓮立委參選人24日玉里辦活動 農水署駁斥動員

國民黨花蓮縣黨部今天質疑民進黨立委參選人張美慧胞兄張麒瑋擔任處長的農田水利署花蓮管理處，所屬玉里工作站要求水利小組長發動會員參加張美慧舉辦的造勢活動，要求應撤查。張麒瑋駁斥，表示嚴守行政中立，絕無此事。

張美慧說，24日下午3時在玉里老人館舉辦「信賴台灣 溫暖好政」施政說明會，廣邀鄉親前來，一同討論對花蓮各項議題的願景，沒有動員一事，歡迎愈多人來參加愈好。

花蓮藍營今天表示，農田水利署是台灣農田水利會改制而來，如今水利處長已是官派，就是公務人員，依據公務人員行政中立法規定，不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關的選舉活動。

但縣黨部近日接獲民眾檢舉，農水署玉里工作站疑似要求水利小組長發動會員，參加張美慧24日在玉里鎮辦的選舉造勢說明會。

縣黨部表示，花蓮管理處長張麒瑋是張美慧的哥哥，相信張麒瑋處長應該會嚴守並注意利益迴避原則，但要建議張處長，應該提防及徹查，是否有所屬的部屬或是職員「揣摩上意」，未保持行政中立？或者有動用職權要求會員參與選舉活動情事？