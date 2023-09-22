快訊

大直案廉政署出手了！首度搜索基泰建設 這些人都被約談

綠營花蓮立委參選人24日玉里辦活動 農水署駁斥動員

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮立委參選人張美慧24日將在玉里老人館辦好政說明會，她說，歡迎各界都來參加。本報資料照片
民進黨花蓮立委參選人張美慧24日將在玉里老人館辦好政說明會，她說，歡迎各界都來參加。本報資料照片

國民黨花蓮縣黨部今天質疑民進黨立委參選人張美慧胞兄張麒瑋擔任處長的農田水利署花蓮管理處，所屬玉里工作站要求水利小組長發動會員參加張美慧舉辦的造勢活動，要求應撤查。張麒瑋駁斥，表示嚴守行政中立，絕無此事。

張美慧說，24日下午3時在玉里老人館舉辦「信賴台灣 溫暖好政」施政說明會，廣邀鄉親前來，一同討論對花蓮各項議題的願景，沒有動員一事，歡迎愈多人來參加愈好。

花蓮藍營今天表示，農田水利署是台灣農田水利會改制而來，如今水利處長已是官派，就是公務人員，依據公務人員行政中立法規定，不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關的選舉活動。

但縣黨部近日接獲民眾檢舉，農水署玉里工作站疑似要求水利小組長發動會員，參加張美慧24日在玉里鎮辦的選舉造勢說明會。

縣黨部表示，花蓮管理處長張麒瑋是張美慧的哥哥，相信張麒瑋處長應該會嚴守並注意利益迴避原則，但要建議張處長，應該提防及徹查，是否有所屬的部屬或是職員「揣摩上意」，未保持行政中立？或者有動用職權要求會員參與選舉活動情事？

張麒瑋駁斥指控，強調農水署花蓮管理處是公家單位，身為處長，一定嚴守行政中立，也會要求所屬都要遵守行政中立，絕沒有動員造勢一事。

國民黨花蓮縣黨部今天表示，接獲民眾檢舉，農水署玉里工作站疑似有要求小組長為綠營立委參選人造勢活動動員。本報資料照片
國民黨花蓮縣黨部今天表示，接獲民眾檢舉，農水署玉里工作站疑似有要求小組長為綠營立委參選人造勢活動動員。本報資料照片

花蓮 張美慧 行政中立

延伸閱讀

修法上路不滿3個月…花蓮嚴重超速近700件 罰1萬2起跳

雲林黨部被指染黑 民眾黨王新堯稱「柯文哲支持」控告四叉貓等5人

近口蛋爆爭議 花蓮學生午餐雞蛋全國產不用液蛋

比日本麝香葡萄還甜！ 花蓮紅霸天雙色火龍果上市

相關新聞

綠營花蓮立委參選人24日玉里辦活動 農水署駁斥動員

國民黨花蓮縣黨部今天質疑民進黨立委參選人張美慧胞兄張麒瑋擔任處長的農田水利署花蓮管理處，所屬玉里工作站要求水利小組長發動...

宜蘭南館市場耐震補強發包 採擴柱工法預計半年完工

宜蘭市南北館市場歷史悠久，耐震能力不足，市公所前年獲經濟部前瞻計畫補助，經過設計、招標與地方協調，日前南館市場耐震補強工...

基隆懷舊音樂會龍千玉、江志豐領軍 謝國樑先唱迷魂香

「2023經典永恆 金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會10月7日在基隆表演藝術中心演藝廳開唱，由龍千玉、江志豐領軍，江志美、葉...

近口蛋爆爭議 花蓮學生午餐雞蛋全國產不用液蛋

全台因為進口雞蛋鬧得沸沸揚揚，新北市已查獲進口蛋混用國產蛋製成的未殺菌液蛋流入學生午餐。花蓮縣府盤點，縣內學生午餐全部使...

2023蘭陽媽祖文化節南方澳出發 上千信眾護金媽祖登船

宜蘭年度最大宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」今天登場，上午海巡從南方澳漁港抵達烏石漁港，中午開始展開2天半的陸巡。上午6時許，...

基隆下水道市中心施工 6主要道路交通受衝擊影響3商圈

基隆市汙水下水道工程9月進入市中心仁愛區各個街廓巷弄施工，範圍包含忠一路、忠二路、忠三路、孝三路、愛二路以及仁一路與中正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦