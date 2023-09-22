宜蘭南館市場耐震補強發包 採擴柱工法預計半年完工

宜蘭市南北館市場歷史悠久，耐震能力不足，市公所前年獲經濟部前瞻計畫補助，經過設計、招標與地方協調，日前南館市場耐震補強工程以2300萬元決標發包，採取擴柱補強工法，在不破壞原本柱體結構的情況下設置鋼筋、用混凝土包覆，預計11月前動工，工期約半年。

南北館市場是宜蘭指標性傳統市場，建築物年齡超過40年，市公所2018年辦理公有零售市場耐震評估作業，2市場均屬耐震能力不足，遂向經濟部爭取補助經費，2021年8月獲核定，進入規畫設計階段，與地方協商的過程中，部分攤商反映原本設計會影響營業，希望公所改採較簡單的方式補強。

市公所指出，經過討論，決定將南北館市場避震補強分為南館、北館2個工程，南館先行設計、招標，確定發包後，中央再審查北館市場的工程設計；南館市場補強工程經過4次流標，第5次招標於今年9月6日開標，15日以2300萬元決標，中央補助9成，公所自籌1成。

市公所表示，工程採取「擴柱補強」，不會破壞原有的柱體結構，只是打除表面粉刷層，在四周設置鋼筋、澆置混凝土包覆，增加原柱尺寸，提升耐震力；工程會在中秋節後、11月前開始，預計工期約半年，施工時間為工作日下午1時後，盡力減少對早市的南館市場的影響；在柱子旁的28家攤商無法營業，市公所在施工期間將免除全額租金，並補償2個月基本工資。

宜蘭市長陳美玲說，工程期間對攤商和民眾造成不便，但補強後能提供更安全的環境；南館市場自治會長吳建平表示，攤商會盡力配合公共工程，目前施工時間調整到下午後，對多數攤商影響不大。