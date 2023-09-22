基隆懷舊音樂會龍千玉、江志豐領軍 謝國樑先唱迷魂香

「2023經典永恆 金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會10月7日在基隆表演藝術中心演藝廳開唱，由龍千玉、江志豐領軍，江志美、葉佳修、錦雯、周子寒、劉洋及迷霧森林樂團，共計8組歌手輪番上陣，明天開放民眾索票，引領觀眾重溫金曲永恆時光。

今天活動宣傳記者會上，歌手江志豐、劉洋各自獻唱經典歌曲「迷魂香」、「小城故事」，帶領大家回到金曲時光。市長謝國樑分享他曾在雪隧塞車時練唱「迷魂香」的趣事，並和江志豐清唱一小段，「夢中情一場夢，夢中情一場空，得不到的愛，尚迷人」獲得滿場掌聲，期待為基隆帶來經典傳唱之夜。

謝國樑說，經典老歌陪伴大家度過美好人生時光與生活點滴，歡迎市民朋友到場欣賞，雋永的歌聲回味人生歷程，令人感動，很多人都會唱「堅持」，歡迎大家重溫金曲經典時光。

文化局長江亭玫表示，向大師致敬系列活動，每年都邀請不同藝文領域但皆出自基隆的藝文大師，包括馬水龍、林麗珍、葉俊麟、廖瓊枝、林秀偉、吳天章、周美玲、V.K克等，今年突破以往用金曲歌聲再現基隆。

懷舊金曲音樂會邀請基隆兒女龍千玉、江志豐、江志美三姊弟，一級唱將葉佳修、錦雯、周子寒、劉洋、迷霧森林樂團等歌手，帶來「戀曲1990」、「光陰的故事」、「酒矸倘賣無」、「小城故事」、「外婆的澎湖灣」、「恰似你的溫柔」等超過20首膾炙人口的經典歌曲，讓那些曾伴隨大家成長，深深打動心靈的國台語歌曲，透過溫暖感性的歌聲，緩緩唱出屬於大家的青春回憶。