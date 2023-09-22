嚴查營養午餐把關 基市府會同專家稽查食材供應商

基隆市今年5月學校營養午餐接連出包，不同學校陸續發生麵包出現會蠕動活蟲、農藥超標、食材過期、牛奶發酸中毒等狀況，加上近日進口蛋問題嚴禁液蛋使用，市府團隊今天啟動稽查專案，會同專家到食材供應廠商稽查午餐食材來源，嚴密審視學校午餐衛生安全。

基隆非農業縣市，食材生產來源大多來自外縣市，如查有相關疑慮，也即刻通報中央單位及食材生產縣市政府，協助盡早釐清來源，為午餐品質把關。

市府教育處今天會同衛生局、產發處、動保所及政風處啟動稽查專案到食材供應商稽查訪廠，並邀請食品安全管制系統（HACCP）協會專家及議會教育小組議員共同稽查食材廠商，議員張耿輝、秦鉦、林沛祥及連恩典議員秘書代表到場。

教育處長劉美蘭說，112學年度學校午餐採購標案即將完成，尚未決標學校採取因應措施各校皆能如期供餐。為讓各界安心並了解市府積極守護學生健康及嚴控學校午餐品質，特邀請HACCP專家及議會教育小組議員共同參與不定期之稽查專案。

劉美蘭表示，今天除實地訪察及審視供應商廠區衛生和食材來源相關證明文件等，以確保得標廠商之履約品質外，後續也將陸續安排稽查其他廠商和學校廚房的期程。

教育處指出，市府將從法規面訂定學校午餐自治條例，源頭管理面則審視供貨來源，訪廠了解進出貨單據憑證，廠區衛生環境等。學校實務面則從採購、食材點收、清洗、截切、烹煮及配膳運送等逐一稽查檢視。