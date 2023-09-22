近口蛋爆爭議 花蓮學生午餐雞蛋全國產不用液蛋

全台因為進口雞蛋鬧得沸沸揚揚，新北市已查獲進口蛋混用國產蛋製成的未殺菌液蛋流入學生午餐。花蓮縣府盤點，縣內學生午餐全部使用可溯源的國產雞蛋且未使用液蛋。業者表示，合作蛋商都是有產地證明、長期合作的國內蛋商，請家長放心。

花蓮縣國中小學生約2萬人，今年度分成10個區域標案，有7個團膳業者加入。因應物價飆升，新學年度起，每餐調漲10元，國中60元，國小55元，每周還供應兩次在地有機蔬菜，還有一次在地有機豆奶，更加碼餐餐有水果、甜湯等點心。

近日進口雞蛋爆出過期，縣府也全面盤點。教育處表示，依據國中小學校午餐契約規定，供應的雞蛋來源一律來自國內合格畜牧場，符合台灣雞蛋溯源或國產洗選鮮蛋溯源的產品，且都貼有溯源標籤，詳細記載畜牧場名稱及保鮮日期，確保品質。

縣府表示，花蓮學生午餐業者每餐都必須將所有當天使用的食材，登載於「教育部校園食材登錄平台2.0」上，供外界溯源；外國雞蛋非國產，無法取得國產可溯源的標章，無法進入校園。

香又香公司每天供應4000份學生午餐，占全縣5分之1。總經理吳國璽說，花蓮雞蛋多從屏東過來，以香又香來說，均由長期合作的蛋商供應雞蛋，也都有國內的產地證明。

他表示，學生午餐不一定每天供應蛋料理，若當天食材使用到雞蛋，總用量約150公斤，多半以蒸蛋、炒蛋方式供應；相較都會地區，花蓮學生午餐的雞蛋用量並不大，不會使用液蛋。