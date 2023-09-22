基隆下水道市中心施工 6主要道路交通受衝擊影響3商圈

基隆市汙水下水道工程9月進入市中心仁愛區各個街廓巷弄施工，範圍包含忠一路、忠二路、忠三路、孝三路、愛二路以及仁一路與中正路口6主要路段，影響東岸商場、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市場等三商圈動線，因封一半道路施工，衝擊市區交通，提醒市民注意。

工務處下水道科長高力山說，本期計畫施工區域的影響廣泛，採用地下推進工法，必須進行立坑、管線推進以及後巷接管等工程，採點狀設置施工圍籬、縮減車道等方式施作。

高力山表示，每個路段施工逐段推進，完工成再往前移施工，影響約4到6個月，整個工程則會在114年完成。

工務處說，依照交通維持計畫配置義交協助疏導交通，請民眾行經各路段時減速慢行，採逐段不同時間施作，減少對交通的衝擊。

6條道路路段範圍有東岸商場、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市場，車潮及人流都多，民眾擔心上下班及營業時段塞車嚴重。

市中心仁五、忠四路口的仁愛橋，因老舊已在4月拆除重建，忠四路起封閉10個月到明年2月，忠四路被阻斷而無法直行進入南榮路，已影響市區進入台五線動線，如今再加上下水道工程，對仁愛區交通影響很大，市府提醒民眾上下班時段盡量改道。