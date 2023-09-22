棧道2年多就拆惹議 花縣府：考量安全重作

花蓮市松園園區一條長約150公尺的環山木棧道，3年前才斥資百餘萬元更新，啟用2年多卻遭文化局全數挖除。縣議員張美慧及胡仁順接獲反映會勘，發現仿木棧條還完好卻被打掉，批評浪費公帑；文化局表示，因大雨受損，安全考量才施工改善。

松園園區環山仿木棧道3年前由前縣長陳清水提出，當時她和10多位縣議員以小型工程款挹注，花費100多萬元，鋪設完成，全長150公尺，在地民生里認養，在鄰近廣植花草，適合民眾散步休憩，被稱為「花蓮市小祕境」。

張美慧接到民生里長吳明崇反映，才完工不久的仿木棧道，竟然全部被挖掉，她與胡仁順一同前往會勘，發現棧條完好堪用，卻被棄置一地，實在太浪費。

張美慧表示，文化局向她表示，因執行內政部城鄉風貌計畫補助的「美崙溪畔廊帶串連計畫」，全案分4個工區，總經費5200多萬元，環山步道工程約560萬元，將配合地勢前段平鋪，後段保留50公尺長度，以鋼梁架高。

張質疑，棧條都還可以用，有必要全部挖除嗎？縣府沒有將經費用在刀口上，浪費公帑，施工前也未充分和地方溝通，引發爭議。

文化局祕書周欣宜說，109年施工是更新颱風下雨受損的鋪面、欄杆和部分步道，但這幾年花蓮的雨一直下，邊坡滲水，基座也損壞，考量行走安全，整段評估後重新施作，除了325公尺長的步道，還有邊坡導水、基礎強化等工程，預計明年3月完工。

她說，施工前都會向地方說明，原有棧條會評估是否適合再利用，但考量整體性，不一定是用在原處，也可能移至其他工程使用。