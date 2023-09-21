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每戶3千元採購金 3男大學生幫全村關懷戶「滿載而歸」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣5個村里共53名關懷戶前來中秋前大採購，每戶3千元的採購金，在志工陪同協助下，推著購物車買自己想要的東西。記者尤聰光／攝影
台東縣5個村里共53名關懷戶前來中秋前大採購，每戶3千元的採購金，在志工陪同協助下，推著購物車買自己想要的東西。記者尤聰光／攝影

「車子快裝不下了！」宜蘭福氣家族公益協會結合台東扶輪社，今在大潤發台東店舉辦中秋關懷戶採購活動，53名關懷戶在志工陪同下採購，有人第一次踏入大賣場，看到這麼多東西不曉得要買甚麼，有的則是全村關懷戶委託村內3名大學生代表全村採購，可說「滿載而歸」。

宜蘭福氣家族公益協會執行長黃賜福說，他們6年來長期關懷宜花東弱勢團體，台東是首次辦理個體關懷戶採購活動，捨去過去直接發放物資的方式，讓關懷戶選購自己想要的東西，這樣比較實際一點，未來，將擴大規模，使更多民間企業公司及團體響應，讓更多關懷戶人受照顧。

今天下午大潤發台東店熱鬧滾滾，有5個村里共53名關懷戶前來中秋前大採購，每戶3千元的採購金，在志工陪同協助下，推著購物車買自己想要的東西，有獨居長輩第一次踏入大賣場，看到琳瑯滿目的東西，頓時不知道要買甚麼，還跟志工打趣的說「怎麼辦，都想買呢」。

也有關懷戶精打細算，把3千元極大化，買了一整車的物品。另也有人則是很應景的買了中秋烤肉食材，滿車都是肉。而大武鄉南興村10名關懷戶，因都行動不良，村長委由村內在市區3名大學生幫忙採購，只見3名男大生拿著交辦手抄紙逐一選購，手推車滿了又換，換了又滿，直呼好累！

「這個活動很有意義！關懷戶都受惠實用」南田村長高富源說，從來沒有帶村民到大賣場直接採購的經驗，看到關懷戶每個都露出開心的笑容，就知道他們很知足，3千元說不多也不少，能夠買到自己的要的東西，總比送物資卻用不上好，他們出動3輛車，都快裝不下了。

宜蘭福氣家族公益協會結合台東扶輪社，今在大潤發台東店舉辦中秋關懷戶採購活動，53名關懷戶在志工陪同下採購。記者尤聰光／攝影
宜蘭福氣家族公益協會結合台東扶輪社，今在大潤發台東店舉辦中秋關懷戶採購活動，53名關懷戶在志工陪同下採購。記者尤聰光／攝影
有關懷戶拿著手機啟用計算機精打細算，把3千元極大化，買了一整車的物品。記者尤聰光／攝影
有關懷戶拿著手機啟用計算機精打細算，把3千元極大化，買了一整車的物品。記者尤聰光／攝影
大武鄉南興村10名關懷戶，因都行動不良，村長委由村內在市區3名大學生幫忙全村採購，胸前貼滿關懷戶貼條。記者尤聰光／攝影
大武鄉南興村10名關懷戶，因都行動不良，村長委由村內在市區3名大學生幫忙全村採購，胸前貼滿關懷戶貼條。記者尤聰光／攝影
有關懷戶則是很應景的買了中秋烤肉食材，滿車都是雞肉、豬肉和魚肉。記者尤聰光／攝影
有關懷戶則是很應景的買了中秋烤肉食材，滿車都是雞肉、豬肉和魚肉。記者尤聰光／攝影
台東扶輪社長陳郁敏（右）致贈感謝狀給宜蘭福氣家族公益協會，感謝家族關懷幫助台東弱勢，宜蘭福氣家族公益協會執行長黃賜福（左）代表接受。記者尤聰光／攝影
台東扶輪社長陳郁敏（右）致贈感謝狀給宜蘭福氣家族公益協會，感謝家族關懷幫助台東弱勢，宜蘭福氣家族公益協會執行長黃賜福（左）代表接受。記者尤聰光／攝影

台東 中秋 賣場 大學生 獨居 長輩

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