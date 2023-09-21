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隔8年基隆本土登革熱病例再現 衛生局：全市都有風險
相隔8年，基隆市又出現本土登革熱確診病例。衛生局今天表示，患者10多天前到過南部，返回基隆數日出現症狀並確診。衛生局說，個案居住地和工作地半徑50公尺內，已進行孳生源清除及環境消毒，但面對登革熱威脅，全市7個行政區都有風險，請民眾配合防範措施，防止疫情擴散。
衛生局今天公布今年首例登革熱本土病例個案資訊，這名30多歲女性9月8日到10日曾到南部，返回基隆後，15日出現發燒等症狀，19日就醫進行登革熱（NS1）快篩檢測，被通報疑似陽性，採血送疾病管制署檢驗，今天確診。
衛生局長張賢政提醒民眾，務必落實「巡、倒、清、刷」口訣，若前往登革熱流行國家或疫情較嚴重縣市旅遊時，要加強自我防護。出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，盡速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。
環保局指出，中南部登革熱疫情嚴峻，加上氣候炎熱常降雨，有利病媒蚊孳生及疾病傳播，呼籲民眾時常巡視家戶內外是否有積水處，廢棄容器如有積水務必倒掉，未使用時請倒置或清除，避免成為病媒蚊繁殖溫床。
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