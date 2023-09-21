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百萬元鋪棧道3年不到全拆掉 花蓮縣文化局挨批浪費公帑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供

花蓮市松園園區一條長約150公尺的環山木棧道，3年前才斥資百餘萬元鋪設，近日卻遭文化局全數挖除，遭批浪費公帑。縣議員張美慧及胡仁順接獲反映會勘，發現仿木棧條都還完好，卻被打掉，加上事前也未與地方溝通說明，要求文化局檢討。

張美慧表示，松園園區環山仿木棧道3年前由前縣長陳清水提出，當時她和10多位縣議員以小型工程款挹注，花費100多萬元，鋪設完成，全長150公尺，在地民生里認養，在鄰近廣植花草，適合民眾散步休憩，被稱為「花蓮市小祕境」。

近日她接到民生里長吳明崇反映，才完工不久的仿木棧道，竟然全部被挖掉，她與縣議員胡仁順一同前往會勘，發現被拆掉的棧條散落一地，仍然完好堪用，卻被打掉，實在太浪費。

她向文化局詢問，表示因執行內政部城鄉風貌計畫補助的「美崙溪畔廊帶串連計畫」，全案分4個工區，總經費5200多萬元，其中環山步道將配合地勢，前段平鋪，後段保留50公尺長度，以鋼梁架高，因此才拆掉原有仿木棧道。

張美慧質疑，棧條都還可以用，有必要全部挖除嗎？縣府沒有將經費用在刀口上，浪費公帑，且施工前也未充分和地方溝通，引發爭議。胡仁順表示，環山步道銜接新興路的尾端，有一小段未列入改善範圍，非常可惜，他會在議會持續追蹤此案進度，為人民把關。

花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
花蓮市松園園區仿木棧道，花費百萬餘元鋪設，才用2年多，就被文化局全數拆除，外界批評浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
縣議員張美慧（中）、胡仁順（左2）會勘花蓮市松園園區遭拆除的仿木棧道，批評文化局浪費公帑。圖／張美慧服務處提供
縣議員張美慧（中）、胡仁順（左2）會勘花蓮市松園園區遭拆除的仿木棧道，批評文化局浪費公帑。圖／張美慧服務處提供

文化局 張美慧 議員 花蓮

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