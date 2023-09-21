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花蓮吉安20位人瑞領金牌 鄉長祝前縣長姊姊滿百歲
花蓮縣吉安鄉公所今年發出近1.6萬份敬老金600元，其中鄉內超過百歲的人瑞高達20人，最高齡為104歲，除了有敬老金紅包，鄉公所更贈送「百歲金牌」給20名百歲人瑞，包括前縣長吳水雲的姊姊。鄉長游淑貞分別前往6位今年滿百歲的人瑞家中致贈賀禮，祝福長輩健康幸福。
在20名人瑞中，有6人今年正好滿百歲，包括住在永興村的彭吳玉美、慶豐村陳姐、永安村葉笋妹、干城村劉月美、南昌村李旗芬、北昌村吳黃瓊珠等，游淑貞在節慶前夕，分別前往6人家中，親贈刻有個人姓名的客製化「純金百歲金牌」，表達對於長者祝福與感謝。
最特別的是，當游淑貞拜訪彭吳玉美時，發現她竟是前縣長吳水雲的姊姊，感到很驚喜，其家人們見鄉公所團隊獻上祝福，表示感謝與歡喜，並分享長壽的秘訣為家庭和樂、子女孝順。
另一名人瑞陳姐說，現在有20個孫子、18個曾孫，盡享天倫之樂，長壽秘訣為簡單生活、勤勞耕作，沒想到能獲得公所團隊親贈與的金牌，十分高興，將這份珍貴的百歲金牌放在家中明顯處紀念。
游淑貞說，長者篳路藍縷用青春、智慧與努力成就家庭與現今社會的卓越和圓滿，每份敬老金及每面金牌都代表著眾人的祝福。現今吉安鄉擁有54個健康關懷據點，皆來自不同的社會福利補助所共構的服務，鄉公所未來仍將持續運用資源，落實老年安養照護責任。
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