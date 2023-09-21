快訊

至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

任寡婦樓環評委員被指未利益迴避 解鴻年5點回應了

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮吉安20位人瑞領金牌 鄉長祝前縣長姊姊滿百歲

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉今年有6名長者滿百歲，鄉長游淑貞（前左）親送賀禮，發現住在永興村彭吳玉美（前中），竟是前縣長吳水雲（前右）的胞姊，十分驚喜。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉今年有6名長者滿百歲，鄉長游淑貞（前左）親送賀禮，發現住在永興村彭吳玉美（前中），竟是前縣長吳水雲（前右）的胞姊，十分驚喜。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉公所今年發出近1.6萬份敬老金600元，其中鄉內超過百歲的人瑞高達20人，最高齡為104歲，除了有敬老金紅包，鄉公所更贈送「百歲金牌」給20名百歲人瑞，包括前縣長吳水雲的姊姊。鄉長游淑貞分別前往6位今年滿百歲的人瑞家中致贈賀禮，祝福長輩健康幸福。

在20名人瑞中，有6人今年正好滿百歲，包括住在永興村的彭吳玉美、慶豐村陳姐、永安村葉笋妹、干城村劉月美、南昌村李旗芬、北昌村吳黃瓊珠等，游淑貞在節慶前夕，分別前往6人家中，親贈刻有個人姓名的客製化「純金百歲金牌」，表達對於長者祝福與感謝。

最特別的是，當游淑貞拜訪彭吳玉美時，發現她竟是前縣長吳水雲的姊姊，感到很驚喜，其家人們見鄉公所團隊獻上祝福，表示感謝與歡喜，並分享長壽的秘訣為家庭和樂、子女孝順。

另一名人瑞陳姐說，現在有20個孫子、18個曾孫，盡享天倫之樂，長壽秘訣為簡單生活、勤勞耕作，沒想到能獲得公所團隊親贈與的金牌，十分高興，將這份珍貴的百歲金牌放在家中明顯處紀念。

游淑貞說，長者篳路藍縷用青春、智慧與努力成就家庭與現今社會的卓越和圓滿，每份敬老金及每面金牌都代表著眾人的祝福。現今吉安鄉擁有54個健康關懷據點，皆來自不同的社會福利補助所共構的服務，鄉公所未來仍將持續運用資源，落實老年安養照護責任。

花蓮吉安鄉今年有6人滿百歲，鄉長游淑貞（右）近日分別前往6名長者家中親送賀禮，祝福長輩健康快樂。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉今年有6人滿百歲，鄉長游淑貞（右）近日分別前往6名長者家中親送賀禮，祝福長輩健康快樂。圖／吉安鄉公所提供

延伸閱讀

花蓮衛生所遠距醫療增至5鄉鎮 減少城鄉差距

花蓮砂石場廢棄物遭推平非清運 陳椒華要求執行確實

花蓮吉安生育補助金催生 第199、200名嬰恰是雙胞胎

花蓮吉安鄉生育補助金催出200嬰 雙胞胎媽媽直呼好幸運

相關新聞

相隔8年 基隆市又見本土登革熱病例 個案日前曾到南部

基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，衛生局表示，個案曾到南部，日前出現症狀，19日就醫快篩通報疑似陽性，衛生局立即...

基隆港1至8月旅客倍增 預估2025年才能恢疫前榮景

基隆港務分公司今天公布今年1到8月客貨業務績效，因為國際郵輪復航以及國內旅遊復甦，國際郵輪旅客和國內離島旅客，合計27....

隔8年基隆本土登革熱病例再現 衛生局：全市都有風險

相隔8年，基隆市又出現本土登革熱確診病例。衛生局今天表示，患者10多天前到過南部，返回基隆數日出現症狀並確診。衛生局說，...

百萬元鋪棧道3年不到全拆掉 花蓮縣文化局挨批浪費公帑

花蓮市松園園區一條長約150公尺的環山木棧道，3年前才斥資百餘萬元鋪設，近日卻遭文化局全數挖除，遭批浪費公帑。縣議員張美...

花蓮吉安20位人瑞領金牌 鄉長祝前縣長姊姊滿百歲

花蓮縣吉安鄉公所今年發出近1.6萬份敬老金600元，其中鄉內超過百歲的人瑞高達20人，最高齡為104歲，除了有敬老金紅包...

南澳轉進東澳的沙灘車未現蹤 業者醞釀申請合法營業

中央與地方聯手禁止沙灘車業者進出南澳神秘沙灘營業，部分業者最近轉至東澳沙灘及河川高灘地租車帶客馳騁，由於營業行為未經申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦