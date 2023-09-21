影／集耀砂石場騰空返還 陳椒華質疑廢棄物堆成山僅推平墊高覆土
花蓮集耀砂石場的廢棄物遭推平，且實際檢測後發現八個樣本當中有七個鎘超標，時代力量立委陳椒華與民團今天舉行記者會表示，質疑退輔會監督騰空返還不力，且花蓮縣政府與環保局沒有確實督導處罰，有瀆職怠惰之嫌。
陳椒華表示，經過實際到廢棄物小山採樣檢測發現，八個樣本中有七個鎘超標，其中一個鎳鉻也超標，顯示這批廢棄物不只是一般或營建廢棄物，而是含有重金屬的事業廢棄物，而且實在不該堆在退輔會的農牧用地上，花蓮縣政府應儘速開罰，而非以檢方調查中為由，遲遲不對業者開罰。
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