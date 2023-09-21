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相隔8年 基隆市又見本土登革熱病例 個案日前曾到南部

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供

基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，衛生局表示，個案曾到南部，日前出現症狀，19日就醫快篩通報疑似陽性，衛生局立即進行疫調，環保局和區公所進行孳生源清除及環境消毒。基隆市上次出現登革熱本土病例是在2015年。

衛生局今天公布這名登革熱本土病例個案資訊，9月8日到10日曾到南部，返回基隆後，15日出現發燒等症狀，19日就醫進行登革熱（NS1）快篩檢測，被通報疑似陽性，採血送疾病管制署檢驗。

衛生局接獲通報，立即進行疫調，並與環保局及區公所到個案居住地、工作地，半徑50公尺內進行孳生源清除及環境消毒。疾病管制署今天研判為確診個案，同住家人和職場同事密切接觸者，以及附近住戶做健康監測，目前均無症狀。

衛生局長張賢政提醒民眾，務必落實「巡、倒、清、刷」口訣，若前往登革熱流行國家或疫情較嚴重縣市旅遊時，要加強自我防護，例如從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用防蚊液，並留意自身健康狀況。

張賢政說，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務請盡速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。如感染登革熱，務必聽從醫師建議治療、服藥，補充水分並多休息，使用蚊帳或防蚊藥劑，避免再受蚊子叮咬，降低疾病傳播風險。登革熱相關資訊可洽詢防疫專線(02)2427-6154。

基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供

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