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南澳轉進東澳的沙灘車未現蹤 業者醞釀申請合法營業

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央與地方聯手的聯合稽查小組最近轉移宜蘭縣東澳沙灘、河川高灘地進行稽查。圖／縣府提供資料照
中央與地方聯手的聯合稽查小組最近轉移宜蘭縣東澳沙灘、河川高灘地進行稽查。圖／縣府提供資料照

中央與地方聯手禁止沙灘車業者進出南澳神秘沙灘營業，部分業者最近轉至東澳沙灘及河川高灘地租車帶客馳騁，由於營業行為未經申請，縣政府聯合稽查小組9月展開稽查，沙灘車未現蹤，尚未查獲。不過，已有部分業者串連有意申請在東澳跑車營業，縣府表示，一切依法辦理。

行政院訂定的沙灘車管理指引，在不危害人命安全、環保生態及河防安全等情況下，業者可以提出申請，否則未經申請核可營業者，一律禁止。前兩個月經由宜蘭縣政府稽查取締南澳神秘沙灘的違法沙灘車後，目前南澳已經沒有營業沙灘車載客進出，但部分業者轉進東澳地區繼續跑車。

縣政府表示，雖然東澳的危險性沒有南澳神秘沙灘大，但是營業行為未經申請核可，縣政府仍列為聯合稽查小組的取締對象。

這個月起，聯合稽查小組抽離部分南澳沙灘的稽查人力轉進東澳，鎖定假日遊客人多時展開稽查，9月第一周遇上颱風，後來接連兩個星期的假日去稽查，並未發現沙灘車現蹤。但縣府強調，稽查行仍會持續下去，一旦業者被查獲依違反水利法，可開罰2500元。

行政院針對國內管理沙灘車的原則採取「導、禁兼施」，違規行為要禁止，可以開放的區域由業者提出申請，甚至不排除同意劃設「專區」。

花蓮縣是海岸沙灘車業者的營業重地，業者家數多，最有可能被考慮畫設「專區」，至於宜蘭縣東澳沙灘及河川高灘地，最近也有業者醞釀提出申請。

縣府表示，前提是不影響河防安全、不能觸及環境敏感區帶，也不能破壞動植物生態，才有可能開放讓業者申請營業，宜蘭目前尚未接獲任何申請案。

暑假期間強力取締後，宜蘭南澳神秘沙灘的沙灘車轉進東澳，聯合稽查小組近日轉移稽查重點放在東澳。圖／讀者提供
暑假期間強力取締後，宜蘭南澳神秘沙灘的沙灘車轉進東澳，聯合稽查小組近日轉移稽查重點放在東澳。圖／讀者提供

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