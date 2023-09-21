你丟煙蒂、我檢舉 基隆10月起獎金加成 鼓勵檢舉賺外快

基隆市環保局落實「乾淨家園」政策，除了民眾以光碟影片檢舉亂丟圾垃，也成立LINE群組受理。統計今年3月到9月15日檢舉案件，前者超過八成，後者近兩成，違法行為近九成是「任意棄置煙蒂」，比例最高。環保局表示，10月起亂丟垃圾罰鍰從3600元起跳，請民眾守法，避免荷包失血。

環保局今天表示，近半年受理檢舉案數據統計顯示，民眾以製作光碟寄送檢舉資料仍為大宗，占82%，以LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」（ID：@klepb1999）檢舉占18%。環保局7月初設立LINE@官方帳號，已有超過2000人加入會員，告發違規行為共312件。

民眾被檢舉違規行為，以任意棄置煙蒂最多，占87.84%；未依規定排出垃圾包及回收物居次，占5.95%；任意吐檳榔汁、檳榔渣或殼占4.27%，任意吐痰1.55%，違規張貼廣告0.39%。

環保局說，為有效維護城市環境整潔，落實乾淨家園政策，10月1日起針對6類汙染環境行為，裁罰金額從2400元提升至3600元，檢舉獎金也從實收罰鍰的50%提高至75%，希望民眾不要汙染環境，並鼓勵民眾提出檢舉。

環保局廢棄物管理規劃科長張志遠表示，民眾發現違規汙染環境行為，可提供照片及影片檢舉，並在距違規日期15天內，透過LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」上傳相關資料，或製作光碟寄到環保局。同一檢舉人同年度檢舉案件，依規定核發累計獎金，最高30萬元為限。

環保局加強取締的6項汙染環境，分別為：

1.隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。

2.垃圾未依規定排出或隨意棄置，將一般垃圾、資源垃圾、廚餘及巨大家具任意丟棄。

3.路旁屋外曝曬堆置有礙衛生整潔之物。

4.違規廣告物。

5.遛狗或家畜在道路或其他公共場所便溺未清。