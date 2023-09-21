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慢了等明年！台東泰源監獄「蛋黃酥」3萬顆訂單創新高

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中秋節快到了，只有中秋限定的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，堅持不加防腐劑，詢問度熱絡，預購訂單已有3萬顆，創往年新高。圖／泰源監獄提供
中秋節快到了，只有中秋限定的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，堅持不加防腐劑，詢問度熱絡，預購訂單已有3萬顆，創往年新高。圖／泰源監獄提供

中秋節快到了，只有中秋限定的法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，堅持不加防腐劑，詢問度熱絡，預購訂單已有3萬顆，創往年新高。訂購民眾說「真的好吃又便宜！錯過等明年。」

泰源監獄典獄長饒雅旗說，原本預定今年中秋目標是1500盒，但訂單持續增加，最後再追加1500盒，1盒12顆，要製作3萬顆蛋黃酥，這個數量自烘培工坊成立以來，創下新高紀錄。

泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」每年中秋節，就是各機關行號及民眾搶訂的熱門商品，可以說開放預訂就是秒殺，慢了就要等明年中秋，今年預購業績更是比往年還熱絡，有民眾一次訂50盒。

「自己就錯過1次，所以只要中秋前1個月就先預訂。」訂購的張先生說，他們（泰源監獄）家製作的蛋黃酥，用料實在新鮮，沒有添加防腐劑，而且又比外面市售還要便宜很多，誰不搶。

由於訂單量大增，泰源監獄烘培工坊6名收容人這幾天幾乎中午加班作業，雖然需求量大，但製作過程卻一點不馬虎，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程包製出。

泰源監獄作業科長趙彥博說，為確保食安，製作的成品都需取樣，用密實夾鍊袋分類包裝，註記品名及製作日期，冷凍保存，送到客戶手上絕對品質新鮮，安全保證。

他說，因應原物料不斷調漲，今年蛋黃酥1顆也漲了5元，但1盒12顆蛋黃酥賣370元來算，扣掉20元的紙盒包裝成本，等於1顆30元，比起市售1顆平均45至55元來說，確實還是便宜不少。

趙彥博強調，今年訂單業績不錯，6名收容人每人可賺取的勞動金1萬元至15000元不等，中秋節是家人團圓的時候，烘培工坊收容人把這分思念，用心在月餅上，希望大家吃得幸福。

法務部矯正署台東泰源監獄烘培工坊製作的蛋黃酥用料實在新鮮，沒有添加防腐劑，按SOP流程包製出。圖／泰源監獄提供
法務部矯正署台東泰源監獄烘培工坊製作的蛋黃酥用料實在新鮮，沒有添加防腐劑，按SOP流程包製出。圖／泰源監獄提供
今年訂單業績不錯，泰源監獄烘培工坊6名收容人每人可賺取的勞動金1萬元至15000元不等，烘培工坊收容人把這分思念，用心在月餅上，希望大家吃得幸福。圖／泰源監獄提供
今年訂單業績不錯，泰源監獄烘培工坊6名收容人每人可賺取的勞動金1萬元至15000元不等，烘培工坊收容人把這分思念，用心在月餅上，希望大家吃得幸福。圖／泰源監獄提供

中秋節 蛋黃酥

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