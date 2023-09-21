出國遭批不如林右昌 謝國樑回擊民進黨逢謝必反當日常

基隆市長謝國樑以私假自費的方式前往美西觀光5天，遭民進黨議員在臉書接力砲轟，施政無做為，和前市長林右昌差很多。謝國樑回國後昨天親自澄清，指民進黨現在逢「謝」必反，他已經很習慣，沒有特殊感覺。

謝國樑15日貼文，他以私假自費的方式前往美西觀光，為期大約5天。和各位市民朋友分享，這次會先後在洛杉磯、拉斯維加斯、舊金山的加州柏克萊大學等地停留，過程中也會觀察一下美國在疫情後的城市發展。這次的私人假期，會遵守公務人員的倫理規範，謹守分際。

不過，多位民進黨議員均砲轟市長，陳軍佐、洪森永說，謝國樑市長很開心地在他臉書po文，說他自費私人行程要去美西與拉斯維加斯觀光，說真的，去拉斯維加斯，除了賭博、看秀與享受美酒美食之外，真的想不出來還能有什麼事。

議員舉例，內政部長林右昌當基隆市長的時候，他從來沒有在年間私人行程跑出國，整整8年每天都在全力拚市政，假日拼、晚上也拚，所以他當市長8年基隆才能突破困難，有很大的進步，謝市長對市政的投入與用心跟林右昌實在差太多了。

市議員張之豪說，謝國樑秀機票照，說他要自費去美國玩幾天，此舉引發爭議，爭議點很簡單，假使謝市長過去這段時間專心認真工作，去放假散心，沒人會有意見。問題是謝市長上任至今將近1年，基隆許多重大建設，gogoro、捷運，拿不出進度。市府大樓、停六停車場，幾個上億的建設，直接被取消不做了。

謝國樑昨天說，民進黨現在是逢「謝」必反，逢「小愛爸爸」必反，他已經很習慣，就像昨天羅智強在臉書貼文，指林右昌妹妹之前在臉書批評謝國樑，說「國門廣場上方那個凸兀的鐵架是三小」的指教，後來才發現是她哥哥林右昌的任內建設。

謝國樑認為，他這次本來就確定要去拜訪加州柏克萊，洽談頂尖高中課程，都在他計畫內，因為前市府有被國民黨議員指教，常常用公費出國，他就想用這個做一個對照比較，不想用公費樣可以達到用公費出國的效果。就把民進黨批評當成日常生活的一部分，沒有特殊的感覺。

謝表示，就像基隆市青年公益電動機車政策，當初民進黨很多人說是騙票、不看好，但現在要實現了。

針對基隆舊火車站樓頂，智崴的全國最大的裸視3D弧形螢幕昨晚啟用，林右昌也有到場。林右昌的妹妹昨晚也在臉書說，這是她哥做的，是城際轉運站工程的一部分，也是屬於國門廣場計畫的一環，現在終於完工，她就是要大聲宣傳，「鐵柱」你別想收割成自己政績。