影／全台最大胖橘貓賣萌 裸視3D弧形螢幕啟用基新亮點

基隆舊火車站的「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」樓頂，全長23公尺、高6.8公尺，堪稱全國最大的裸視3D弧形螢幕，今晚間啟用，吸引不少民眾圍觀，當胖橘貓跳出來時，現場民眾驚呼「好萌好可愛」。

來自台灣的國際體感大廠，智崴集團在基隆市前市長林右昌招商下，將ANIVERSE KEELUNG落腳基隆，智崴科技進駐舊火車站，現在結合科技最新虛擬技術與元宇宙的概念做整合，成為基隆首座元宇宙實境體驗館，今年初正式開幕。

今晚由副市長邱佩琳、內政部長林右昌、智崴集團董事長歐陽志宏一起啟動，迎接超萌胖橘貓入住，期待體感科技帶動基隆觀光旅遊發展，成為吸睛打卡的新亮點。

林右昌表示，這個「裸視3D弧形螢幕」是全台最大，基隆國門廣場是國家的門戶，這是一個世界級的展見，將成為基隆的特色，吸引國人到基隆來朝聖。今天這個圓弧形的比直角方式難度高過很多倍，相當不容易，大家都十分驚豔。

邱佩琳感謝智崴科技打造裸視3D弧形螢幕，她說，現在不用出國朝聖，在基隆就能看到3D美麗的影像特效，期待能帶動觀光發展成為新地標，同時政策是有延續性的，市府將延續好的政策，期待大家一起讓基隆的未來變得更美好。

智崴科技表示，當人潮少的時候，胖橘貓處會呈現安穩熟睡狀態，並發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，則設有感應裝置通知牠起床，胖橘貓就會伸懶腰探出頭，看看外面發生什麼事，有時為了看海景，還會不小心跳出窗外。