台東順天宮 72年神轎修復

台東順天宮保存72年的「第一神轎」，當年委由已故鹿港木雕大師李松林打造完成，因轎頂受損及蟲蛀嚴重，縣府委託正修科技大學文物修復中心處理，歷經3個月施工，修復團隊採絕氧膜包覆除蟲、3D掃描及紫外光檢視等流程，重現神轎嶄新風貌，今後放在文物館展示櫃延續生命。

順天宮歷史可追溯至1909年，主祀蘇府王爺，文物館內的老神轎1951年雕製，被封為「第一神轎」。管委會表示，神轎當年是信徒集資7283元製作，轎身雕刻細膩，吉祥寓意的花草和人物飾樣栩栩如生，轎頂竹片編織覆蓋布料，具備文資身分。縣府文化處之前調查台東天后宮、順天宮及天官堂等廟宇文物，發現順天宮赤皮及檜木製作老神轎損壞，轎頂竹編結構斷裂凹陷、布層大面積破損，少部分木構件脫落，爭取100萬經費修復。

修復團隊為避免搬運造成損壞，修復作業現地進行，為改善蛀蟲問題，採用透明塑膠絕氧膜包覆除蟲，另進行氧濃度檢測、3D立體掃描及紫外光檢視等程序。昨晚辦修復成果發表會暨展櫃剪綵，神轎今後保存在可調整濕度展櫃內，陪伴信徒走過下一世紀。