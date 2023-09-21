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中秋連假遊客湧東部…每天車潮估破萬輛 花蓮警方加強疏導

聯合報／ 記者王思慧陳敬丰／連線報導

中秋3天連假為本月29日至10月1日，高速公路局估計，大量的遊客將湧入東部，28日上午9時起，國道五號南下出現大量的車潮，車流量是平時的5倍以上；公路局也預估，28日蘇花路廊南下車潮將破萬輛，29日1萬5500輛到達高峰。

公路局預估，連假前一天蘇花路廊就將出現1萬1200輛南下車次，29日是南下車流高峰，全日約為1萬5500輛，從上午6時起湧現，尖峰時段每小時車流約1020輛，中午過後可能緩解；北返車潮預計在10月1日上午10時湧現，全日1萬4700輛，下午7時後緩解。

高公局將在以下時段封閉國5石碇、坪林南向入口，改為大客車專用：9月29日凌晨0時到中午12時、30日上午5時到中午12時；另外於30日、10月1日下午1時到6時，開啟蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

花蓮警方將利用蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進、出的車輛數及平均車流時速，並且透過整合監視器系統，即時觀測台8線、台9線、台11線以及其支線，台14甲線、台30線、193縣道以及市區的重要路段交通量，各分局將會隨時機動部署警力。

車潮 連假 蘇花路廊

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