海巡新竹艦停泊蘇澳 21日開放參觀

2023蘭陽媽祖文化節後天開幕，海巡署繼去年後第二度派遣4千噸級海巡艦「新竹艦」停泊蘇澳港，今下午2時到5時開放民眾登艦參觀，一睹國艦國造計畫中最大量級海巡艦，新竹艦是醫療艦艇，目前駐艦醫師是27歲張濬麒，跟著新竹艦在太平洋四處支援，也見證許多海上醫療急難情形。

艦隊分署指出，新竹艦是2018年開始的「籌建海巡艦艇發展計畫」中，4艘最大量級4千噸的艦艇之一，肩負巡航、救難任務，2020年3月開始建造，2021年4月下水，2022年3月交船，目前服役海巡署北部機動隊；除緊急救援，每年有3次遠洋巡航，一次2個月，可至日本、帛琉附近海域。

艦隊分署表示，本次開放參觀的共4處區域：鎮海火箭彈、警備救難艇、水砲以及直升機甲板，每處都會有專人解說，也開放民眾拍照、合影，除了近距離接觸國艦國造的艦船，也可在甲板上遠望蘇澳港，欣賞難得的風景。

作為救難船艦，本次未開放民眾參觀的醫療艙室，卻也是新竹艦的重點之一。醫療艙共有一般病床房、因應新冠肺炎的負壓隔離室、緊急救護的手術室、日常問診的診療間以及牙醫室，共有6張病床。

新竹艦上常駐3名醫療人員，分別是駐艦醫師1人、高級救護員2人。駐艦的張濬麒自國防大學醫學系畢業第3年，因緣際會下分發到新竹艦，若有任務就要跟著出海，最長的一次在海上待了14天。目前船上的醫師只有他1人，雖然也能處理多數急難狀況，但遇到不同專業比如牙科，也會相當棘手。