胖橘貓現身裸視3D弧形螢幕 打造基隆新亮點

中央社／ 基隆20日電

設置在基隆火車站頂樓的「裸視3D弧形螢幕」今天晚間由內政部長林右昌、基隆市副市長邱佩琳和智崴集團董事長歐陽志宏一同啟動，超萌胖橘貓也「入住」螢幕，打造基隆新亮點。

林右昌致詞表示，這處裸視3D弧形螢幕一旁就是港口還有火車站，後方則是城際轉運站，這個區域是基隆市交通的軸心也是城市核心，將成為基隆市的新特色。

林右昌說，以往若在國外看到3D裸視螢幕大多做成直角，這處是以弧形呈現，難度比做成直角多上好幾倍。3D裸視有如身歷其境，飛機、貓咪等感覺就像要「跳」出螢幕，令人驚艷。

邱佩琳表示，感謝智崴集團打造裸視3D弧形螢幕，現在不用出國朝聖，在基隆就能看到3D美麗的影像特效，期待能帶動觀光發展成為新地標，讓基隆的未來變得更美好。

智崴集團指出，這處裸視3D弧形螢幕全長23公尺、高6.8公尺，當人潮少的時候，胖橘貓處會呈現安穩熟睡狀態，並發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，則設有感應裝置通知牠起床，胖橘貓會伸懶腰探出頭，看看外面發生什麼事，有時為了看海景，還會不小心跳出窗外。

智崴集團表示，胖橘貓喜歡基隆海景和人情味，希望大家幫牠取個親切的名字，今天起至10月20日，到「Aniverse Keelung粉絲專頁」參加胖橘貓命名活動，就有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票。

基隆 火車站 林右昌

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