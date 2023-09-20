4000噸最大級海巡艦艇新竹艦停泊蘇澳　同慶媽祖文化節

2023蘭陽媽祖文化節9月22日即將開幕，海巡署繼去年後，第二度派遣4000噸級海巡艦「新竹艦」停泊蘇澳港，21日下午2時到5時開放民眾登艦參觀，一睹國艦國造計畫中最大量級海巡艦；新竹艦是醫療艦艇，目前駐艦醫師是27歲的張濬麒，跟著新竹艦在太平洋四處支援。

海巡署艦隊分署指出，新竹艦是2018年開始的「籌建海巡艦艇發展計畫」中，4艘最大量級4000噸的艦艇之一，肩負巡航、救難的任務，2020年3月開始建造，2021年4月下水，2022年3月交船，目前服役於海巡署北部機動隊；除緊急救援，新竹艦每年有3次遠洋巡航，一次2個月，可至日本、帛琉附近海域。

艦隊分署表示，本次開放參觀的共4處區域：鎮海火箭彈、警備救難艇、水砲，以及直升機甲板，每處都會有專人解說，也開放民眾拍照、合影，除了近距離接觸國艦國造的艦船，也可以在甲板上遠望蘇澳港，欣賞難得的風景；除了上述區域，其他部分並未開放，艦上也會有相關人員控管。

作為救難船艦，本次未開放民眾參觀的醫療艙室，卻也是新竹艦的重點之一。醫療艙共有一般病床房、因應新冠肺炎的負壓隔離室、緊急救護的手術室、日常問診的診療間，以及牙醫室，共有6張病床。