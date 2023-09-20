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4000噸最大級海巡艦艇新竹艦停泊蘇澳 同慶媽祖文化節

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國艦國造計畫最大量級4000噸海巡艦：新竹艦，9月21日下午將在蘇澳港13號碼頭開放民眾參觀。記者陳敬丰／攝影
國艦國造計畫最大量級4000噸海巡艦：新竹艦，9月21日下午將在蘇澳港13號碼頭開放民眾參觀。記者陳敬丰／攝影

2023蘭陽媽祖文化節9月22日即將開幕，海巡署繼去年後，第二度派遣4000噸級海巡艦「新竹艦」停泊蘇澳港，21日下午2時到5時開放民眾登艦參觀，一睹國艦國造計畫中最大量級海巡艦；新竹艦是醫療艦艇，目前駐艦醫師是27歲的張濬麒，跟著新竹艦在太平洋四處支援。

海巡署艦隊分署指出，新竹艦是2018年開始的「籌建海巡艦艇發展計畫」中，4艘最大量級4000噸的艦艇之一，肩負巡航、救難的任務，2020年3月開始建造，2021年4月下水，2022年3月交船，目前服役於海巡署北部機動隊；除緊急救援，新竹艦每年有3次遠洋巡航，一次2個月，可至日本、帛琉附近海域。

艦隊分署表示，本次開放參觀的共4處區域：鎮海火箭彈、警備救難艇、水砲，以及直升機甲板，每處都會有專人解說，也開放民眾拍照、合影，除了近距離接觸國艦國造的艦船，也可以在甲板上遠望蘇澳港，欣賞難得的風景；除了上述區域，其他部分並未開放，艦上也會有相關人員控管。

作為救難船艦，本次未開放民眾參觀的醫療艙室，卻也是新竹艦的重點之一。醫療艙共有一般病床房、因應新冠肺炎的負壓隔離室、緊急救護的手術室、日常問診的診療間，以及牙醫室，共有6張病床。

新竹艦上常駐3名醫療人員，分別是駐艦醫師1人、高級救護員2人。駐艦的醫師張濬麒自國防大學醫學系畢業第3年，因緣際會下分發到新竹艦，若有任務就要跟著出海，最長的一次在海上待了14天。目前船上的醫師只有他1人，雖然也能處理多數急難狀況，但遇到不同專業比如牙科，也會相當棘手；艦隊分署指出，未來會加強遠端醫療設備，就可以透過線上聯合會診改善類似問題。

新竹艦開放參觀地點三：水砲，用以驅離或示警、較不具備殺傷力。記者陳敬丰／攝影
新竹艦開放參觀地點三：水砲，用以驅離或示警、較不具備殺傷力。記者陳敬丰／攝影
新竹艦開放參觀地點四：直升機甲板，目前海巡艦隊與空勤總隊有較密切合作，新竹艦甲板也曾見過黑鷹直升機的身影。記者陳敬丰／攝影
新竹艦開放參觀地點四：直升機甲板，目前海巡艦隊與空勤總隊有較密切合作，新竹艦甲板也曾見過黑鷹直升機的身影。記者陳敬丰／攝影
駐艦醫師張濬麒，自國防大學醫學系畢業，最長曾和新竹艦在海上待了2周。記者陳敬丰／攝影
駐艦醫師張濬麒，自國防大學醫學系畢業，最長曾和新竹艦在海上待了2周。記者陳敬丰／攝影
新竹艦開放參觀地點一：鎮海火箭彈，配備42枚彈藥，由中科院研發。記者陳敬丰／攝影
新竹艦開放參觀地點一：鎮海火箭彈，配備42枚彈藥，由中科院研發。記者陳敬丰／攝影
新竹艦開放參觀地點二：警備救難艇，全長約9公尺，可載8人，最高速度35節。記者陳敬丰／攝影
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海巡署 新竹 醫師

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