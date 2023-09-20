台東社福和文教面向排名躍升 饒慶鈴感謝肯定

天下雜誌公布2023年縣市首長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴在推動社福和文教面向躍升，列名標竿組。饒慶鈴表示，感謝民眾肯定，推動台東慢經濟，整合政策讓台東人更自信。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，饒慶鈴在天下雜誌的施政滿意度評比持續維持高水準，全台排名第5，列名標竿組，饒慶鈴感謝台東鄉親對縣府施政成果給予肯定及信心，強調會繼續為台東創造最大的幸福。

台東縣政府表示，饒慶鈴施政分數獲76.5分排名第5；在縣市競爭力非6都組排名第7。台東在經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛與健康、多元共融等7大面向進行評比中，台東縣的「社福面向」為躍升非6都第2及「文教面向」為非6都第3，為歷年最佳成績。

饒慶鈴表示，非常重視老中青少的縣民權益。在兒少部分，爭取經費投入兒少家庭福利館興建，將於民國114年6月推動成立青少年福利服務中心。在高齡長青照顧上，因應高齡需求，積極擴充社區照顧關懷據點、聚福食堂、青銀共居、建構獨老風險分級關懷資訊系統，興建長照中心及樂齡大樓等，布建完善長者照顧網絡，讓長者永續長青、活躍老化。

文化方面，落實文化平權致力推廣「台東大美術館」，將美的事物延伸到台東各角落，目前藝文成效已慢慢展現在各鄉鎮及鄉親日常生活，讓藝術生活就屬於台東的日常。

饒慶鈴感謝過去5年台東民眾對縣府施政的肯定、信心及支持，讓施政成績單一直維持高水準。也為縣政府團隊提升信心，未來持續以「快的行政效率」領航動能向上，扎穩步履堅定推動「台東慢經濟」，跨局處整合推動更多政策，讓台東人更有自信。