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影／朱銘11「紳士」將撤國門廣場 基隆人不捨想拍要快

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影

去6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，11個「紳士」帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，1年多來，每天吸引很多民眾拍照成觀光熱點。歷經城博風光、躲過颱風侵襲，確定10月10日將撤離，不少基隆人依依不捨。

上月中度颱風卡努威脅，國門廣場展出的朱銘人間系列作品「紳士」雕塑，以不透氣膠膜「包緊緊」有如木乃伊，引民眾圍觀和議論。

去6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出10天受到好評，經市府努力爭取10月重回國門廣展出1年。基隆多雨的天氣，11個「紳士」帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，成為民眾打卡及觀光熱點。

民眾說，每位紳士的身材、身上的彩繪都不同，還以衣服的領帶、圍巾和領結等小飾品來區別，臉部五官雖以非常簡單的方式處理，但仍可看出每位紳士各自不同的表情，十分傳神。

朱銘「紳士」作品是內政部長林右昌去年擔任市長時，市府開啟和朱銘美術館長達1年合作計畫，基隆市國中小及幼兒園師生去年10月起1年內，不限次數免費暢遊朱銘美術館，藝術教育向下扎根，也把整個基隆當成城市博物館、美術館。

朱銘美術館長賴素鈴表示，這是一場展覽結合城市美學藝術教育的行動，讓民眾以輕鬆活潑方式親近藝術，也充分使用美術館的教育資源。

「紳士們打雨傘的樣子，就像基隆人每天的寫照，如今要走真的很不捨，盼以後能再來基隆。」一名今天上午經過到台北南京東路上班的林小姐說。市府表示，借展期限到10月10日，確定會先撤離。

朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影
朱銘11「紳士」將撤國門廣場，基隆人不捨，想拍要快。記者游明煌／攝影

基隆 朱銘 美術館

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