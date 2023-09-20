基隆市營養午餐 禁用加工液蛋
基隆市政府為把關學校營養午餐食材品質，市長謝國樑今天晚間表示，即日起基隆市各學校團膳午餐禁用加工液蛋，直到相關疑慮消除為止。
謝國樑晚間透過新聞稿表示，因基隆市的學校午餐團膳廠商皆來自台北市，而台北市已有團膳業者使用有疑慮的液蛋產品，為避免爭議持續延燒，並在第一時間嚴格保護孩子用餐安全，即日起基隆各學校團膳午餐禁用加工液蛋。
市府表示，基隆市沒有畜牧場，蛋品來源多來自外縣市，衛生局已啟動專案稽查，持續查核市面上進口蛋和加工蛋品廠。
市府指出，液蛋有混用進口蛋且標示疑似不實疑慮，因中央揭露資訊不完整，也沒有確實查核蛋品加工過程的驗證，使業者可能誤用問題蛋品，中央農政單位應立即提供進口蛋品流向，並加強源頭查核和驗證產品合法程序，避免問題廠商提供的蛋品流入基隆市各校。
市府同時呼籲學校食材供應商及團膳業者，應落實源頭管理，並保留進貨單、國產蛋品相關證明文件，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言