基隆市營養午餐 禁用加工液蛋

基隆市政府為把關學校營養午餐食材品質，市長謝國樑今天晚間表示，即日起基隆市各學校團膳午餐禁用加工液蛋，直到相關疑慮消除為止。

謝國樑晚間透過新聞稿表示，因基隆市的學校午餐團膳廠商皆來自台北市，而台北市已有團膳業者使用有疑慮的液蛋產品，為避免爭議持續延燒，並在第一時間嚴格保護孩子用餐安全，即日起基隆各學校團膳午餐禁用加工液蛋。

市府表示，基隆市沒有畜牧場，蛋品來源多來自外縣市，衛生局已啟動專案稽查，持續查核市面上進口蛋和加工蛋品廠。

市府指出，液蛋有混用進口蛋且標示疑似不實疑慮，因中央揭露資訊不完整，也沒有確實查核蛋品加工過程的驗證，使業者可能誤用問題蛋品，中央農政單位應立即提供進口蛋品流向，並加強源頭查核和驗證產品合法程序，避免問題廠商提供的蛋品流入基隆市各校。

市府同時呼籲學校食材供應商及團膳業者，應落實源頭管理，並保留進貨單、國產蛋品相關證明文件，以免觸法。