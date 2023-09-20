智慧站牌黑屏 花蓮嬤枯等車

花蓮縣政府斥資8000萬元增設400座公車智慧站牌，在驗收後，遭時代力量花蓮黨部質疑，智慧站牌有諸多缺失，包括班表與實際開車時間對不上、資訊不清楚等。縣府回應，會請公路局協助處理，也要求司機確實操作，傳遞正確班次資訊。

昨天有位何姓阿嬤在花蓮市帝君廟對面等公車，卻遇上智慧站牌螢幕全黑。她說，早上到親戚家拿東西，想搭車回光復，卻不知道何時才來，只能慢慢等，智慧站牌不如傳統站牌好用。

立委陳椒華花蓮服務處表示，站牌顯示「今日未營運」，車輛卻從眼前經過；實際公車到達時間與表定時間誤差1小時以上。智慧站牌應快改善。

縣府交通科長張筱雲指出，智慧站牌上路驗收至今約3個月，動態資訊預估何時到站，皆由公路局動態中心、公車車機傳送訊號，若資訊因故未傳遞成功，就會造成實際公車班次與表定不符的狀況。

張筱雲說，花蓮地形狹長，路途上有很多無法預測的情況，請乘客多利用線上花蓮交通e點通，如有站牌損壞情形，也可打1999處理。