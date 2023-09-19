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胖橘貓基隆賣萌 全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
胖橘貓基隆賣萌，全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用。圖／智崴集團提供
胖橘貓基隆賣萌，全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用。圖／智崴集團提供

日本東京新宿街頭有一處3D巨大貓咪，很多人出國去朝聖，現在不用出國，超萌的3D胖橘貓將進駐基隆火車站頂樓賣萌。智崴集團打造號稱是全台最大「裸視3D弧形螢幕」全長23M、高6.8M，不用戴上VR、AR眼鏡，裸眼就可以和胖橘貓互動，明晚啟用，預估成為科技打卡新景點。

來自台灣的國際體感大廠，智崴集團在基隆市前市長林右昌招商下，將ANIVERSE KEELUNG落腳基隆，智崴科技進駐舊火車站，現在結合科技最新虛擬技術與元宇宙的概念做整合，成為基隆首座元宇宙實境體驗館，今年初正式開幕。

裸視3D弧形螢幕的所在位置就在基隆國光客運旁廣場、「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」樓頂，明晚7時記者會後將由胖橘貓正式進駐，內政部長林右昌、副市長邱佩琳、智崴集團董事長歐陽志宏等將出席啟用儀式。

特別的是，當人潮少的時候胖橘貓會處於安穩熟睡狀態，睡熟了還會發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，胖橘貓設定的有客來訪感應裝置就會通知牠起床，牠會伸個懶腰探出頭來看看外面發生什麼事？有時還會因為想看海景，不小心會跳出窗外，經過的民眾可以停下腳步和胖橘貓互動。

明起到10月20日到Aniverse Keelung粉絲專頁參加胖橘貓命名大賽，就有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票。

「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」，由基隆舊火車站建築改建而成，進入館內，可以看到各種用希臘數字命名的體感漫遊設施，包括帶著旅客飛進世界美景的體感熱氣球「戴爾塔飛艇」；模擬F16駕駛艙與機場的起飛降落程序設計而成的「愛普森航線」；用VR頭盔X六軸體感技術打造而成的海空大戰「奧米加戰機」等。

智崴官網：www.aniverse.com.tw

FaceBook：Aniverse Keelung

胖橘貓基隆賣萌，全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用。圖／智崴集團提供
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胖橘貓基隆賣萌，全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用。圖／智崴集團提供
胖橘貓基隆賣萌，全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用。圖／智崴集團提供
胖橘貓基隆賣萌，全台最大「裸視3D弧形螢幕」明啟用。圖／智崴集團提供
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基隆 火車站 林右昌

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