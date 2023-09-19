鼓勵旅行社帶團遊花蓮 縣府加碼泡湯行程獎勵金

花蓮縣府4月起推出旅行社團客獎勵方案，活動期間符合住宿及旅遊等條件，每家旅行社最高可申請新台幣9萬元，10月28日起加入溫泉區泡湯行程，還可獲得2000元加碼獎勵金。

為鼓勵國內合法旅行社帶團到花蓮旅遊，花蓮縣府推出「永續遊花蓮獎勵方案」，4月1日至11月30日活動期間，每團20人以上，到花蓮指定景點旅遊且住宿，1晚可申請5000元餐食費，每團最多申請3晚，每家旅行社最多可申請6團。

花蓮縣府觀光處統計，永續遊花蓮獎勵方案總金額500萬元，截至9月已申請逾800多筆，多集中在7、8月旅遊旺季，目前還有約80萬元額度。

花蓮縣政府觀光企劃科長黄繻寬接受中央社採訪指出，進入旅遊淡季，申請狀況趨緩，因此將10月28日起跑的太平洋溫泉季納入加碼條件，旅行社在溫泉季安排瑞穗或安通溫泉區泡湯行程，檢附溫泉區遊程收據或發票，可再獲2000元獎勵金。

黄繻寬指出，若申請狀況踴躍，不排除提高經費額度，希望鼓勵團體旅遊安排花蓮山海行程，詳情可至「永續遊花蓮獎勵方案」活動官網。