花東快速公路一拖10幾年 議員怨「對台東人不公平」

東部聯外交通不便是花東居民的痛，民眾黨主席柯文哲批評藍綠惡鬥導致花東快速公路計畫延宕多年，議員氣憤政府對台東人太不公平。公路局南分局指出，花東快計畫正進行可行性評估期中報告，須納入地方民意，台東尚未召開地方說明會，若通過後續還有期末報告、環評等流程，要逐一通過才有機會。

花東快速公路是從花蓮崇德南下至台東市區，全長約173.7公里，經費預估2300億元。此計畫在2014年曾啟動可行性評估，後因不符經濟效益中止開發，2019年底立法院決議重啟，已在花蓮辦過5場說明會。

花東快全線共設17處交流道，花蓮有崇德、新城南、新城北、花蓮市、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里交流道，台東在池上、關山、鹿野、初鹿、賓朗和台東市，沿線採全新路廊。現今花東地區主要道路為省道台9線和台11線，台9線正進行道路拓寬。

議員陳宏宗說，台9線是省道，台東僅大武路段時速可達70公里，其餘路段最高60公里，測速照相及紅綠燈一堆，台東至花蓮開車要2小時，蔬菜送到花蓮葉子都變黃了，若有快速道路可以縮短一半時間，西部有國1、國3及多條快速道路，台東連一條都沒有，未免太不公平。

公路局關山工務段說明，花東快主要銜接蘇花改路線，從花蓮崇德往南延伸，可行性評估階段須納入地方民意，台東說明會日期未定，未來還有期末報告、環評作業、計畫送審及經費核定等程序，能否達到可開發效益還是未知數。