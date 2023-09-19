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宜蘭原鄉醫療受限交通 陽大附醫開啟遠程照護新里程碑
國立陽明交大附設醫院在宜蘭原鄉地區服務10餘年，考量要在偏鄉強化醫療量能不易，近期耗資千萬元發展科技與遠距照護，推出IoMT醫療物聯網，在東澳、南澳、大同3個據點啟動，患者在原鄉接受檢測後，數據將直接傳到遠端資訊系統，醫師可以遠距照會，省去舟車勞頓。
陽大附醫指出，2009年起加入宜蘭縣山地離島地區醫療效益提升計畫後，就在大同、南澳2原鄉推動醫療服務，最先在南澳設置耳鼻喉科、婦產科與牙科巡診，2011年在大同設置腸胃科、眼科、內外科巡診，2013年啟用東澳復健醫療站，更囊括家醫科、復健科、風濕免疫科與中醫科等，幾乎等同小型綜合醫院。
另一方面，原鄉的交通依然是問題，即使院方主動安排醫師巡診，仍有時間與次數的限制，況且醫療資源並非無限，陽大附醫表示，在目前的量能下，要持續派遣人力前往偏鄉診療是一大負擔，因此運用新科技與遠距離醫療將是發展重點。
陽大附醫將近年社會各界捐贈的1000萬餘元經費，啟動IoMT醫療物聯網，包含看診／靜態醫療影像傳輸系統，以及隧道式血壓機、12導程心電圖、電子眼壓計、全身性體外超音波檢查儀器等，共12項醫療設備儀器，建置在東澳復健站、南澳的醫療服務定點以及大同的巡迴醫療車內，讓每月500人次左右的偏鄉醫療服務更加完善。
陽大附醫今天上午在東澳復健站舉行「行動醫療e起出發」記者會，院長楊純豪、健保署台北業務組副組長韓佩軒等人出席，共同宣告偏鄉醫療進入遠距照護的新世代。陽大附醫也感謝長期深耕社區醫療的南山人壽，不僅捐款支持，還提供在地義工親自參與。
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