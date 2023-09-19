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警找同鄉演員劉至翰拍防詐片 提醒錢不會從天上掉下來

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

隨著詐騙手法不斷更新，警方為提升民眾識詐意識，除了員警拍戲演出，運用無人機提升防詐標語能見度，花蓮鳳林警分局更找來花蓮子弟、八點檔演員劉至翰拍攝識詐宣導短片，盼藉由藝人影響力，防止民眾遭到詐騙。

鳳林警分局先前邀請演員何冠穎、林佑星、王瞳宣導，這次由在八點檔「市井豪門」中飾演羅彥彬一角的劉至翰接棒。劉至翰表示，詐騙集團會在網路架設假的網站，要受騙者投資，等到要拿錢的時候，整個網站早就消失，提醒「錢不會從天上掉下來」，呼籲若懷疑遭詐騙可撥打165或110詢問。

鳳林警分局表示，製作系列精彩的識詐宣導短片，提供實用的防範與應對建議，透過多種媒體平台廣泛傳播，希望能增加民眾對詐騙犯罪的警覺性，免受詐騙的威脅。

另外，花蓮警分局先前邀請局內警員拍攝微電影，講述年輕人為求利益，加入投資型詐欺犯罪的故事，用有趣詼諧的方式呈現，將防詐觀念深植於民眾心中。

花蓮鳳林警分局找來花蓮子弟、八點檔演員劉至翰拍攝識詐宣導短片。圖／鳳林警分局提供
花蓮鳳林警分局找來花蓮子弟、八點檔演員劉至翰拍攝識詐宣導短片。圖／鳳林警分局提供
花蓮鳳林警分局找來花蓮子弟、演員劉至翰拍攝識詐宣導短片，呼籲若懷疑遭詐騙可撥打165或110詢問。圖／鳳林警分局提供
花蓮鳳林警分局找來花蓮子弟、演員劉至翰拍攝識詐宣導短片，呼籲若懷疑遭詐騙可撥打165或110詢問。圖／鳳林警分局提供

詐騙集團 花蓮 微電影

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