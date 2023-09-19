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謝國樑參訪加大柏克萊分校 洽談頂尖高中課程合作學習

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑參訪加大柏克萊分校，洽談頂尖高中課程合作事宜。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑參訪加大柏克萊分校，洽談頂尖高中課程合作事宜。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑訪美行程，參訪加州大學柏克萊分校，謝國樑指出，該校的ROAR計畫提供頂尖高中生機會參加人工智慧、模擬和自駕等領域的課程培訓，他爭取為基隆市的優秀學子提供類似機會，透過學子的交換交流，提升基隆孩子們的國際視野，雙方積極洽談合作事宜。

謝國樑今天表示，他與兩位主要計畫主持人Shankar Sastry及Allen Y. Yang進行未來合作的深入討論，在擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）以及無人車輛自駕技術等領域的研發實力，都為基隆提供了寶貴的參考及學習經驗，他將為基隆爭取更多國際學術資源和合作。

謝國樑指出，ROAR計畫可作為基隆未來教育的參考方向，該計畫提供頂尖高中生機會參加人工智慧、模擬和自駕等領域的課程培訓，在參訪過程中，他提出是否也能為基隆市的優秀學子提供類似的機會，透過學子的交換交流，提升基隆孩子們的國際視野，觀摩科研發展領域，培養資訊程式潛力，這一提議得到了對方的認同。

謝國樑提到，現今孩子們注重學習過程和多元化發展，若能將「無人駕駛」等程式撰寫課程納入高中課程，對於基隆學子的未來升學及規劃將有所助益。

ROAR計畫的主持人表示，願意與基隆市討論，提供類似於美國頂尖高中生的學習機會，讓基隆的學生能夠有更多選擇和潛力探索的學習模式。

謝國樑表示，感謝協助安排參訪的威盛電子董事長陳文琦，如果這項合作計畫能夠實現，基隆的孩子們將能夠獲得更高品質的教育。自己未來也將繼續努力，為基隆爭取更多國際學術資源和合作。

基隆市長謝國樑參訪加大柏克萊分校，洽談頂尖高中課程合作事宜。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑參訪加大柏克萊分校，洽談頂尖高中課程合作事宜。圖／基隆市政府提供

謝國樑 美國

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