花蓮智慧站牌遭批時刻表不準 縣府：督請業者配合

花蓮縣政府斥資8000萬元增設400座公車智慧站牌，在上路驗收後，遭時代力量花蓮黨部質疑，智慧站牌有諸多缺失，包括資訊不清楚、螢幕全黑故障等，讓民眾及觀光客對花蓮公車失去信心。縣府建設處交通科回應，智慧站牌需公車車機連線，督請業者配合；如有毀損，請民眾線上或打電話報修。

時代力量立委陳椒華花蓮服務處主任陳慶元說，「智慧站牌不智慧」，站牌故障、電腦當機沒辦法使用，出現站牌顯示「今日未營運」，車輛卻從眼前經過，資訊沒有同步更新，實際公車到達時間，與表定時間誤差1小時以上。提出訴求分別為，智慧站牌檢討應最速改善，公車班次足夠、路線符合需求、車班時刻準確，讓鄉親及觀光客重建對花蓮公車的信心。

今天何姓阿嬤在花蓮市帝君廟對面等公車，卻遇上智慧站牌螢幕全黑窘境，她說，早上到親戚家拿東西，想要搭公車回光復鄉，卻不知道公車何時才來，只能慢慢等，覺得智慧站牌不如傳統的站牌好用。

縣府交通科長張筱雲指出，智慧站牌上路驗收至今約3個月，針對公車到站時間與站牌顯示不符，有可能公車路況延誤，到站還是會有幾分鐘的誤差等，而站牌顯示的動態也跟公車車機有關。若車機未正確切換或故障可能導致此現象，會督請業者與駕駛員配合。

有民眾希望能有紙本資訊，張筱雲說，考慮站牌美觀，若紙本貼上去會像「狗皮膏藥」，現在還在觀察期，若未來有需要會再研議。若站牌有故障，可用手機掃站牌的QRcode線上報修，或打1999處理，廠商接獲報修通修將於1天內修復，如有換料需求，則視備料時間處理。

智慧站牌顯示的資訊會依照不同星期、時段、車流狀況動態變化，時刻表上預計抵達本站時間為該趟次歷史數據換算得到的站間行進時間，提供候車民眾參考的標的時間，實際上還是依該趟發車的動態為主。