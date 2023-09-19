南橫觀光打回14年前莫拉克風災慘況 業者嘆美景只能自賞

中斷13年的南橫公路去年5月通車，今年7月底颱風杜蘇芮過後，東端再中斷，觀光產業剩2成，業者嘆，颱風過後的南橫霧鹿峽谷最美麗，如今美景只能自己欣賞。

民國98年莫拉克颱風重創南橫公路，從西端的天池至東端的向陽柔腸寸斷，修復工程艱困，直到去年5月，這段路才勉強以臨時便道恢復通車，南橫公路中斷13年，終於全線通車。

今年7月底颱風杜蘇芮雖未直撲台東，但山區降下逾700毫米雨量，造成埡口山莊附近的雪峰便橋流失，南橫公路東端再度中斷，公路總局預計10月底搶通。

從7月底至9月間，陸續又有卡努、海葵颱風，造成南橫東端多次預警性封閉，目前除雪峰橋工程中斷外，尚有3處邊坡工程交通管制，觀光產業叫苦連天。

「又打回到莫拉克時候的慘況」南橫公路霧鹿路段的天龍飯店業者「張姐」接受中央社記者電話訪問時說，昨天就只有一台小巴士20名客人，「還是等了好幾天才有這一台小巴」，現在住宿約2成、「悽慘」收入都不夠支付薪水。

莫拉克風災過後，為了生存，張姐努力推南橫公路「東進東出」，也就是從台東端進南橫，也從台東端出去，逐漸拉抬觀光，去年南橫全線通車後，大家又習慣「西進東出」，因此現在中斷，遊客無法西進。

張姐表示，海葵颱風過後南橫峽谷的溪水滾滾，山壁上溫泉瀑布水量豐沛，相當美麗，「颱風過後是霧鹿峽谷最美麗的時刻，可惜這美景只能自己欣賞」。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處表示，9月6日修訂的「交通部觀光局（署）補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」，補助小客車租賃業與旅宿業合作，提供在地接駁服務，提升自由行旅客旅遊便利性。

另外，縱管處推出的「縱谷好湯COOL樂遊」專案，對於散客到合法的旅宿泡湯住宿都有優惠措施。縱管處也會想看看還有什麼辦法協助南橫觀光業者。