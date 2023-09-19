農業部回函 基隆有蛋行5月批入土耳其蛋 衛生局查核中
基隆市衛生局今天接到農業部回函，附件提及基隆有家蛋行今年5月曾購買來自土耳其的進口蛋。衛生局7月間曾到這家蛋行稽查，未發現進口蛋，上午又派人到蛋行蛋廠及公司所在地查核。
巴西問題蛋引發食安疑慮，基市府執行加強境內市售雞蛋稽查專案，除了全聯門市將58盒巴西進口蛋品下架，另到45家液蛋、蛋加工品業者和販售業、餐飲業、糕餅業稽查，到昨天都未發現使用進口蛋。
衛生局昨天上午發文給農業部、副知財團法人中央畜產會，請農業部提供進口蛋品流向資料，以利加強源頭查核。
衛生局長張賢政說，今早收到農委會回函，附件進口雞蛋業者名單有1家住在基隆的蛋行，進口蛋來源國是土耳其。
據了解，這家蛋行批入土耳其進口雞蛋的時間是5月12日，衛生局7月間曾到這家蛋行進行其他專案稽查，當並沒有發現進口蛋。這家蛋行因為名列農業部回函附件名單中，上午派人再次到蛋行蛋廠及公司所在地重複確認，是否還有進口蛋庫存，以及進貨憑證等資訊。
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