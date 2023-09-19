影／基隆港限定美景 黃頭鷺群空中盤旋宛如無人機展演

基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，有如無人機空中展演，畫面令人驚嘆。基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，黃頭鷺可能照著「祖先」的路徑南遷度冬，但基隆港域已從濕地變商港，找不到落腳處才會盤旋，有時1、2個小時才離開。這樣會消耗體力，對牠們來說不是好事。

「沒想到會看到這種奇景」，北半球冬季即將到來，基隆港上空最近出現從較高緯度地區往南遷徏的候鳥。過去常見的雁科鳥類，通常都是一路往南飛去，但現在這群鷺科候鳥，卻會在基隆港內港上空盤旋，讓市中心民眾看了嘖嘖稱奇。

沈錦豐說，現在往南遷徏的鷺科候鳥以黃頭鷺為主，但鷺科遷徏常會混群，裡面也會有小白鷺、中白鷺或大白鷺。至於這些黃頭鷺原棲地在哪裡，是從哪裡來的，需要更多的繫放才能掌握。

黃頭鷺南遷，為什麼會像無人機一樣，在基隆港上空展演？沈錦豐說，黃頭鷺南遷途中，看到海灣飛進來很合理，但基隆港終究不是適合牠們生態的區域。仔細想想，以前基隆港不是現在這個樣子，早年港域是濕地，當時黃頭鷺南遷，進來棲息覓食就很合理。

沈錦豐表示，觀察黃頭鷺飛抵基隆港上空時「都會晃很久」，對牠們來說不是好事情，因為有時會晃個1、2個鐘頭才出去。有可能是想找落腳處，可是卻找不到適合的地方，才會一整群一直在那邊晃，晃到後來才又出去，這樣消耗體力，應該調整路線。