快訊

「上級」強推雙語政策只能配合 李家同：我同情教育部

不只有獨特定向破片彈頭 天弓三型飛彈連黑橘塗裝都講究

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆港限定美景 黃頭鷺群空中盤旋宛如無人機展演

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供

基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，有如無人機空中展演，畫面令人驚嘆。基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，黃頭鷺可能照著「祖先」的路徑南遷度冬，但基隆港域已從濕地變商港，找不到落腳處才會盤旋，有時1、2個小時才離開。這樣會消耗體力，對牠們來說不是好事。

「沒想到會看到這種奇景」，北半球冬季即將到來，基隆港上空最近出現從較高緯度地區往南遷徏的候鳥。過去常見的雁科鳥類，通常都是一路往南飛去，但現在這群鷺科候鳥，卻會在基隆港內港上空盤旋，讓市中心民眾看了嘖嘖稱奇。

沈錦豐說，現在往南遷徏的鷺科候鳥以黃頭鷺為主，但鷺科遷徏常會混群，裡面也會有小白鷺、中白鷺或大白鷺。至於這些黃頭鷺原棲地在哪裡，是從哪裡來的，需要更多的繫放才能掌握。

黃頭鷺南遷，為什麼會像無人機一樣，在基隆港上空展演？沈錦豐說，黃頭鷺南遷途中，看到海灣飛進來很合理，但基隆港終究不是適合牠們生態的區域。仔細想想，以前基隆港不是現在這個樣子，早年港域是濕地，當時黃頭鷺南遷，進來棲息覓食就很合理。

沈錦豐表示，觀察黃頭鷺飛抵基隆港上空時「都會晃很久」，對牠們來說不是好事情，因為有時會晃個1、2個鐘頭才出去。有可能是想找落腳處，可是卻找不到適合的地方，才會一整群一直在那邊晃，晃到後來才又出去，這樣消耗體力，應該調整路線。

在台灣看到黃頭鷺族群有夏候鳥、冬候鳥和留鳥，一年四季都看得到。沈錦豐說，現在基隆港上空看到黃頭鷺，大部分是過境，經過台灣繼續往南飛，少部分留在台灣成為冬候鳥。基隆田寮河畔每年4月到9月築巢繁殖的黃頭鷺，應該是從中南半島、南洋一帶飛來的夏候鳥。

基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供
基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，出現有如無人機展演美景。圖／沈錦豐提供

基隆港 濕地 野鳥

延伸閱讀

獨／國軍攻擊型無人機 對美採購7百套、中科院3百套

滿載而歸！金正恩帶俄方饋贈步槍、無人機回北韓 「伴手禮」將存放展覽館

老婦人墜落基隆港 海軍士官長見義勇為 及時下水救人

黃頭鷺開始遷徙萬鳥群飛 樟湖山谷出現難得精彩鳥景

相關新聞

非直轄市行人事故熱點…基隆99處上榜 市府：交部數據失真

交通部公布非直轄市300處行人事故發生件數、傷亡較多熱點，基隆有99處上榜，占約3分之1，並包辦前7名。基隆市交通處長王...

上下車、起步煞車公車平穩加貼心提醒 基隆2司機獲表揚

基隆市公車104線駕駛員廖博文及107線駕駛員楊光泰，經市公車派出「秘密客」實際扮乘客搭車，發現他們平時駕車平穩、能度親...

影／基隆港限定美景 黃頭鷺群空中盤旋宛如無人機展演

基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，有如無人機空中展演，畫面令人驚嘆。基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，黃頭...

姑姑癌末辦展 姪兒邀當證婚人

55歲蔡文娟熱愛旅遊與攝影，心願是能辦攝影展分享作品，卻罹患肺腺癌末期難以圓夢。花蓮縣衛生局與醫院安寧團隊為她辦展，在護...

吉安獎助生育 第200名報到

花蓮吉安鄉去年新生兒不到500名，鄉公所今年3月底通過生育補助金計畫，只要在計畫上路後出生，可得1萬元生育補助金，加上縣...

台東TPASS 299元 10月2日上路

北中南三大生活圈通勤月票上路，台東縣府昨宣布，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS 10月2日上路，搭乘者以29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦