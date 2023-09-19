台東TPASS 299元 10月2日上路

北中南三大生活圈通勤月票上路，台東縣府昨宣布，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS 10月2日上路，搭乘者以299元購買通勤月票，30天內不限次數、不限里程，可搭乘59條公車路線及台鐵池上站到大武站非對號列車，跨城際從台東至花蓮公路客運也在「吃到飽」範圍。

縣府交觀處說明，TPASS串聯市區公車、公路客運及台鐵三大交通運具，可透過悠遊卡、一卡通及愛金卡三種電子票證購買使用，通勤月票八成經費中央補助，7條台東跨域到花蓮公路由縣府自編預算。實體紀念票卡，旅服中心、縣民服務中心及四大超商通路銷售。

台東鄉親說，樂見台東終於有TPASS月票，不過高雄、台南及屏東等縣市TPASS通勤月票包含YouBike單車，期待台東也能引進；交觀處副處長洪國欽說，民眾的心聲縣府有聽到，正積極爭取。

縣長饒慶鈴表示，從自家抵達車站是台東公共運輸最後一哩路，盼以公益性質出發，鼓勵自用車取得綠牌，類似營業執照制度能獲中央支持，將持續推動TTGO多元運具媒合平台；另受限台鐵系統，EMU3000等列車不開放站位，通勤月票無法運用，立委劉櫂豪允諾持續爭取納入。