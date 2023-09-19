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非直轄市行人事故熱點…基隆99處上榜 市府：交部數據失真
交通部公布非直轄市300處行人事故發生件數、傷亡較多熱點，基隆有99處上榜，占約3分之1，並包辦前7名。基隆市交通處長王圳宏說，市府今年推動行人友善政策，前7大路口有3處路口零事故，另4處共發生7件，已大幅改善，用近3年半事故數字呈現排行失真。
交通部依2020年至2023年6月行人事故發生件數、傷亡人數排序，15日公布直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區300處，全台共1000處最優先改善路口。其中非直轄市前10名需改善路口，基隆占9處，排名第8的路口位在新竹市。
王圳宏說，市長謝國樑去年12月25日上任後，率全國各縣市之先大力推動行人友善政策，透過宣導與執法雙管齊下，有效促使汽機車經過路口禮讓行人，加上在重要路段改設綠底斑馬線等措施，全市今年1至6月累計行人事故225件，較去年同期269件減少44件。
王圳宏認為，交通部用3年半累計數據分析行人事故熱點不精確，以非直轄市300處熱點居首位的基隆市信一路、義七路口來說，交通部數字共發生15起行人事故，若依年度區分，過去3年分為3、5、5件 ，今年上半年為2件。排名第2的信一路、義六路口共13件，過去3年分為4、6、3件，今年上半年未發生行人事故。
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