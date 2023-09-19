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姑姑癌末辦展 姪兒邀當證婚人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
55歲的蔡文娟熱愛旅遊與攝影，心願是能辦攝影展分享作品，罹患肺腺癌末期後，在安寧醫護團隊的協助下圓夢。圖／門諾醫院提供
55歲的蔡文娟熱愛旅遊與攝影，心願是能辦攝影展分享作品，罹患肺腺癌末期後，在安寧醫護團隊的協助下圓夢。圖／門諾醫院提供

55歲蔡文娟熱愛旅遊與攝影，心願是能辦攝影展分享作品，卻罹患肺腺癌末期難以圓夢。花蓮縣衛生局與醫院安寧團隊為她辦展，在護理之家展出37張照片，開幕日前夕她卻失去意識，明年將結婚的姪兒與姪媳婦特別換上禮服，請姑姑提前當證婚人。

曾任花蓮地檢署觀護人的蔡文娟，以正向樂觀的態度，輔導更生人自信重返社會，工作之餘，享受旅行與攝影帶來的樂趣，時常與親友遨遊各國，拍下美好景像，希望有天能舉辦攝影展分享自己的作品。

蔡文娟今年2月因持續咳嗽就醫，檢查確診罹患肺腺癌末期，因化療藥物副作用造成身體不適，6月停藥後，住進門諾醫院壽豐分院護理之家。受照顧期間，她與醫護分享攝影展的夢想，希望透過作品告別人生的旅程，也讓觀眾感受到她對生命的喜悅，鼓勵大家擁抱美好人生。

門諾醫護團隊在衛生局協助下，為蔡文娟籌畫攝影展，本月17至30日在門諾壽豐分院護理之家展出。但在展覽開幕前夕，因病況改變改到慈濟醫院安寧病房，開幕當天雖然她意識不清，仍在安寧團隊照顧下出席，以之前拍攝影片方式，分享旅遊及攝影如何豐富人生，展現面對生命的勇氣。

醫護團隊特別在開幕當天，邀請蔡文娟掛念的姪兒蔡宏德與未婚妻穿上結婚禮服現身，蔡宏德說，姑姑未婚，把兄弟姊妹的兒女視如己出，就像第2個媽媽，明年即將結婚的他不想讓姑姑缺席婚禮，決定提前辦結婚儀式，讓姑姑知道「我們會很幸福」，不要掛心。

結婚 團隊

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