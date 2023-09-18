基隆周末辦現場徵才活動 1400個工作機會供求職、轉職

基隆就業中心今天表示，23日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦現場徵才活動，共有北北基43家廠商參加，提供1400多個工作機會，有求職、轉職需求民眾可預先準備，把握找到合適的工作機會。

勞動力發展署北基宜花金馬分署表示，現場徵才活動是求職者與廠商直接面談的平台，不但可縮短投遞履歷及等待通知的時間，還可一次面試多家廠廠商，增加錄取機率，歡迎求職、轉職朋友踴躍參加。

基隆就業中心說，23日上午10點到下午2點在基隆長榮桂冠酒店舉辦的徵才活動，是今年基隆地區最後一場大型徵才活動。43家廠商業別含括科技製造、餐旅服務、綜合零售、物流運輸及其他服務業，詳情可電洽基隆就業中心(02)2422-5263。

徵才活動提供的職缺以餐旅服務業、科技製造業最多，分別占36%及28.5%，整體薪資每月3萬元以上職缺近8成。首次參加徵才活動的佰龍機械，開出4至7萬元的高薪，徵求程式設計開發工程師，希望吸引人才應徵。

科技製造業含括大武崙工業區、六堵科技園區、汐止科技園區及瑞芳工業區的南京資訊、毅太企業、春源鋼鐵、翊嘉電子及聯華食品等20家知名廠商，共開出工程師、中高階主管以及技術員、作業員、倉儲人員職缺。

就業中心表示，這場現場徵才活動也有知名連鎖餐飲及旅館業參與，如漢來國際飯店、築間餐飲，分別開出疫後缺工專案房務員30名、內外場人員20名，還有儲備幹部、行李員及工程技術員等工作機會。物流運輸業聯興物流及中國貨櫃，提供超過20個駕駛員職缺，薪資最高5萬8000元。

就業中心說，除了可透過徵才活動找工作，勞動部因應產業因為少子化、高齡化出現人力缺口，推動婦女再就業計畫及疫後改善缺工擴大就業方案，協助求職者快速上工，紓緩產業基層人力缺工問題，詳情可上台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）官網查詢，或洽詢北分署轄區各就業中心各就業中心。