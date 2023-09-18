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回響／九河局生態池有成 未來擬朝花蓮中南區增設

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
經濟部水利署第九河川局在花蓮吉安鄉初英華隆堤段的水圳旁，掘了3口池，作為生物庇護所。圖／九河局提供
經濟部水利署第九河川局在花蓮吉安鄉初英華隆堤段的水圳旁，掘了3口池，作為生物庇護所。圖／九河局提供

水利署第九河川局去年底在木瓜溪試辦「水域生態庇護池」，有菊池氏細鯽、細額沼蝦、水雉、山羌等，九河局請生態團隊檢核，確認有生物多樣性。九河局規畫未來花蓮中區、南區的溪流也來試做生態池，讓斷流不再是魚蝦的生態浩劫。

本報「陽光行動」專題指出，因木瓜溪鄰近的水力發電廠歲修而斷流，九河局在吉安鄉初英華隆段掘出3個水池，分別是沉砂池、深水池與淺水池，導引魚蝦前往生態池，不受溪流斷流影響。

九河局長王國樑指出，河川生態文化是局裡重要施政方向之一，木瓜溪的生態池為示範研究處，委託生態檢核團隊定期調查，確認對於魚蝦等生物有幫助。若未來有需要，也能到花蓮其他溪流施作生態池，讓魚蝦能有穩定的庇護所。

王國樑說，九河局與林業及自然保育署花蓮分署、台電三方合作，也與農田水利署花蓮管理處配合，公部門結合起來，同時與關心的環保團體討論，共同努力讓溪流生態變得更好。

花蓮 團隊 水利署

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