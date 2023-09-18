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基隆壽司季頒獎18在地店家獲表揚 票選抽獎22日前公布

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府舉辦「壽司季」，吸引31家壽司店參與，並廣邀民眾票選人氣店家。基隆副市長邱佩琳今天頒發獎牌和獎金6000元，給6大獎項得獎店家。參與票選的1萬8968人次都可參加抽獎，市府預計22日前公布得獎名單。

基市府編列追加預算500萬元舉辦「壽司大賽」，市議會今年6月審查時，支持和反對雙方曾激烈辯論。市長謝國樑訴求壽司也會用到海鮮，辦活動可為基隆海鮮打造新藍海，也有助扶植特色小店，議會最後刪減100萬元，通過預算。

基隆壽司季8月17日登場，基隆市有4家連鎖壽司店和27家在地店家參加。民眾可在8月17日到9月10日上官網投票，從27家在家壽司店中選出自己喜愛的店家。市府統計活動期間，有超過10人次上官網瀏覽活動內容，其中1萬8968人次參加投票。

市府今天舉辦壽司季頒獎典禮，謝國樑請假出國，由邱佩琳和出席典禮的議員，頒發獎牌和獎金給激推生鱻握壽司獎、好食炙燒握壽司獎、超美味軍艦壽司獎、有夠讃卷類壽司獎、超滿意壽司套餐獎、驚豔丼飯配壽司獎各3家在地壽司店家。

邱佩琳說，基隆漁獲量豐富，市府希望將基隆的海產文化結合觀光，讓全國的人都知道，還可以揚名國際。因為壽司也會用到米，據說農糧署認為一整年行銷米食，效果都沒有基隆壽司季來得好，明年也想跟市府合辦，一起行銷米食和海產。

市府觀光及城市行銷處表示，未來會持續發揚基隆海港城市的獨特優勢，整合美食產業鏈，並積極結合旅遊資源，吸引更多遊客前來品味基隆美食、體驗海洋文化，創造龐大觀光商機，讓基隆成為深具魅力的港灣城市。

基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市政府今天舉辦「壽司季」頒獎典禮，6大獎項共有18家在地壽司店家得獎。記者邱瑞杰／攝影
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壽司 基隆 邱佩琳

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