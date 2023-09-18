攝影展圓夢 門諾安寧療護病友樂觀擁抱生命

55歲蔡文娟肺腺癌末期，住進門諾壽豐護理之家接受機構式安寧療護，愛好旅遊攝影的她一圓辦展夢，在護理之家展出37張攝影作品，除向自己告別人生，也鼓勵大家樂觀擁抱生命。

花蓮縣衛生局結合慈濟醫院安寧團隊、門諾醫院、門諾壽豐護理之家，共同為蔡文娟舉辦攝影展。蔡文娟挑選出37件作品，分享她旅遊日本金閣寺、西班牙落日餘暉及加拿大黃刀鎮極光的視覺衝擊及感動。

蔡文娟明年即將結婚的姪兒和未婚妻也特地換上禮服看展，邀請蔡文娟提前當證婚人，並於耳邊傾訴道謝「妳永遠是我第2個媽媽」，讓眾人相當感動。

展期確定後，蔡文娟還邀請親友及昔日花蓮地檢署觀護人等同事觀展。蔡文娟向醫護透露，期望透過展出攝影作品，向自己告別這段人生奇妙旅程，也讓看展民眾都能感受到她對生命的喜悅，並鼓勵大家能擁抱美好人生。

17日開展當天，眾人到場祝福，蔡文娟在安寧團隊陪伴下出席，雖意識不清，仍與大家留下珍貴合影，最讓她掛念的姪兒低頭在蔡文娟耳邊傾訴感謝，他說，姑姑未結婚生子，把家族兄弟姊妹的兒女視如已出，明年即將結婚但提前舉辦儀式，讓姑姑不缺席婚禮，安心知道「我們會很幸福。」

門諾會醫療財團法人副總執行長莊永鑣說，蔡文娟透過攝影作品展現自己熱愛生命的一面，在接受安寧療護過程中，積極把握每一天，和醫護團隊討論策展內容，傳遞她對生命的樂觀態度，「一段人生的奇妙旅程」攝影展於壽豐護理之家展至9月底，邀請民眾觀展，一同參與她的生命故事。

花蓮縣衛生局指出，花蓮縣政府挹注花東基金推動安寧緩和療護，整合轄內醫療及照護資源，並與多家醫院合作打造安寧照護聯盟，擔任社區安寧照護單位的後援醫院，期望透過為安寧病友圓夢，展現以「人」為中心的安寧緩和照護，不留遺憾的面對人生最後一哩路。

55歲蔡文娟（前左2）因肺腺癌末期住進門諾壽豐護理之家，愛好旅遊攝影的她一圓辦展夢，在護理之家展出37張攝影作品，17日開展當天，準備要結婚的姪兒和未婚妻也特地換上禮服看展，邀請蔡文娟提前當證婚人，並於耳邊傾訴道謝。（門諾醫院提供） 中央社